HFC im Aufwind, Erfurt feiert Torfestival, Unterbrechung beim BFC

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In der Regionalliga Nordost wurde am heutigen Freitagabend der 27. Spieltag mit packenden und hochemotionalen Begegnungen eröffnet. Während an der Saale die Hoffnung auf den Aufstieg durch einen souveränen Heimsieg neue Nahrung erhielt, erlebten die Fans in Erfurt ein torreiches Spektakel, das jedoch von einem dramatischen medizinischen Zwischenfall in Berlin überschattet wurde, der die sportliche Rivalität für einen Moment zur Nebensache werden ließ.

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Vor 8300 Zuschauern ließ der Hallescher FC gegen den FSV Zwickau keine Zweifel an seiner Dominanz aufkommen. Die Atmosphäre war von Beginn an elektrisierend, und die Hausherren nutzten diesen Schwung früh aus. In der 19. Minute brachte Jan Löhmannsröben die Saalestädter mit dem Treffer zum 1:0 in Führung. Die Überlegenheit der Gastgeber setzte sich fort: Niclas Stierlin erhöhte in der 33. Minute auf 2:0, was den Westsachsen sichtlich den Wind aus den Segeln nahm. Den endgültigen Schlusspunkt einer starken Vorstellung setzte schließlich Marius Hauptmann, der in der 68. Minute das Tor zum 3:0-Endstand markierte. ---

Ein wahres Offensiv-Spektakel erlebten die 6143 Fans im Steigerwaldstadion beim Aufeinandertreffen zwischen dem FC Rot-Weiß Erfurt und Hertha BSC II. Die Partie begann mit einer kalten Dusche für die Thüringer, als Oliver Rölke bereits in der 10. Minute die Führung zum 0:1 für die Berliner Gäste erzielte. Doch Erfurt bewies Moral und drehte die Partie innerhalb weniger Minuten mit einer beeindruckenden Leidenschaft. Lucas Falcao glich in der 20. Minute zum 1:1 aus, bevor Marco Wolf nur drei Minuten später, in der 23. Minute, die Hausherren mit 2:1 in Front brachte. In der 29. Minute erhöhte Obed Chidindu Ugondu sogar auf 3:1 und schien für klare Verhältnisse zu sorgen. Die Berliner Reserve gab sich jedoch nicht geschlagen und kam durch Soufian Gouram, der in der 39. Minute zum 3:2 traf, noch vor der Pause wieder heran. Trotz einer spannungsgeladenen zweiten Halbzeit blieb es bei diesem Spielstand. ---

Die Begegnung zwischen dem BFC Dynamo und der VSG Altglienicke wurde von einem dramatischen Zwischenfall überschattet. Das Spiel musste für etwa 40 Minuten unterbrochen werden, da ein Notarzteinsatz auf dem Spielfeld notwendig wurde. Der BFC-Spieler Valdemar Sadrifar verletzte sich schwer, was für sichtlich betroffene Gesichter bei Spielern und Anhängern sorgte. Nach der langen Unterbrechung wurde der Fokus mühsam wieder auf den Sport gerichtet. Die Gäste gingen zuvor in der 62. Minute durch Mehmet Ibrahimi mit 0:1 in Führung. Die Hausherren zeigten jedoch Kämpferherz und retteten in der Schlussphase einen Punkt: Jan Shcherbakovski erzielte in der 80. Minute den Ausgleich zum 1:1-Endstand. ---

Morgen, 14:00 Uhr Greifswalder FC Greifswald ZFC Meuselwitz Meuselwitz 14:00 live PUSH

Greifswalder FC holte beim 1:1 in Luckenwalde zumindest einen Punkt und steht nun bei 23 Punkten. ZFC Meuselwitz erlebte dagegen innerhalb weniger Tage zwei völlig unterschiedliche Geschichten. Erst der überraschende 2:1-Sieg beim FC Carl Zeiss Jena, dann das heftige 1:5 im Nachholspiel beim FC Eilenburg. Mit 29 Punkten bleibt Meuselwitz Zwölfter, doch die Wucht dieser beiden Resultate ist bemerkenswert. Das Hinspiel endete 1:1. Felix Rehder traf für Meuselwitz, Tristan Wagner glich für Greifswald aus. Dieses Rückspiel wirkt deshalb offen, aber auch fragil: Greifswald braucht Punkte gegen das Abrutschen, Meuselwitz sucht nach einer Antwort auf den Einbruch unter der Woche. ---

Der Tabellenführer reist nach Babelsberg – und mit ihm ein gewaltiger Druck. 1. FC Lokomotive Leipzig gewann zuletzt 4:0 gegen Hertha BSC II und führt die Liga mit 58 Punkten an. SV Babelsberg 03 holte bei VSG Altglienicke ein 1:1 und steht mit 24 Punkten auf Rang 14. Das Hinspiel gewann Lok 1:0, Dorian Cevis traf schon in der 18. Minute vor 5077 Zuschauern. Für Babelsberg ist dieses Heimspiel ein Kampf gegen die Schwere der Tabelle. Lok wiederum weiß, dass jeder Ausrutscher an der Spitze jetzt sofort von hinten bestraft werden kann. Es ist ein Spiel zwischen Titelanspruch und Abstiegsangst. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr Chemnitzer FC ChemnitzerFC FC Carl Zeiss Jena FC CZ Jena 14:00 live PUSH

Ein Duell zweier Mannschaften, die am vergangenen Spieltag hart getroffen wurden. Chemnitzer FC ging beim 0:4 gegen Erfurt zu Hause schwer unter und bleibt bei 34 Punkten. FC Carl Zeiss Jena verlor überraschend 1:2 gegen ZFC Meuselwitz und steht nun bei 48 Punkten. Das Hinspiel gewann Jena 2:0, in einer Partie, die durch eine lange Unterbrechung und mehrere Platzverweise geprägt war. Sören Reddemann und Marcel Hoppe trafen damals, Tom Baumgart sah bereits in der ersten Halbzeit Rot, später flog auch Kevin Lankford mit Gelb-Rot vom Platz. Jena muss nun reagieren, um den Anschluss an Lok und Halle nicht zu verlieren. Chemnitz dagegen braucht ein Gegensignal, damit die deutliche Niederlage gegen Erfurt nicht tiefer wirkt als ein einzelner schlechter Nachmittag. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr FC Hertha 03 Zehlendorf FC Hertha 03 FC Eilenburg Eilenburg 14:00 live PUSH

Hier trifft der Letzte auf einen direkten Konkurrenten im Tabellenkeller – und genau deshalb trägt dieses Spiel einen besonderen Druck. FC Hertha 03 Zehlendorf verlor zuletzt 0:1 in Zwickau und bleibt mit 10 Punkten abgeschlagen auf dem letzten Platz. FC Eilenburg verlor am Wochenende 0:1 gegen 1. FC Magdeburg II, setzte dann aber im Nachholspiel ein gewaltiges Zeichen und schlug ZFC Meuselwitz mit 5:1. Mit nun 18 Punkten lebt die Hoffnung wieder. Das Hinspiel endete 1:1, nach Treffern von Marcus Niemitz und Nasuhi Noah Jones. Für Hertha 03 ist dieses Heimspiel beinahe eine letzte große Gelegenheit, noch einmal ernsthaft anzuschieben. Für Eilenburg ist es die Chance, aus dem Befreiungsschlag gegen Meuselwitz sofort weiteres Kapital zu schlagen. ---

So., 22.03.2026, 14:00 Uhr BSG Chemie Leipzig BSG Chemie FSV 63 Luckenwalde Luckenwalde 14:00 live PUSH

BSG Chemie Leipzig taumelt weiter durch den Tabellenkeller. Auf das 0:2 bei BFC Dynamo folgte unter der Woche im Nachholspiel gegen BFC Preussen immerhin ein 2:2, das wenigstens ein kleiner Halt sein könnte. Chemie steht bei 18 Punkten und muss jeden Zähler inzwischen mit letzter Kraft suchen. FSV 63 Luckenwalde kam zuletzt gegen den Greifswalder FC zu einem 1:1 und hält bei 32 Punkten. Das Hinspiel gewann Luckenwalde spät 1:0, durch Lucas Will in der 90.+2 Minute vor 1431 Zuschauern. Chemie braucht dieses Heimspiel mit einer Dringlichkeit, die sich kaum verstecken lässt. Luckenwalde dagegen kann mit einem Auswärtssieg die Distanz nach unten weiter festigen. ---

1. FC Magdeburg II hat mit dem 1:0 in Eilenburg den zehnten Saisonsieg eingefahren und steht nun bei 33 Punkten. Der Aufsteiger wirkt damit weiter erstaunlich stabil. BFC Preussen verlor zwar 1:3 gegen Hallescher FC, holte aber im Nachholspiel bei BSG Chemie Leipzig noch ein 2:2 und hat nun 30 Punkte. Das Hinspiel gewann Preussen 1:0, Philip Fontein traf kurz vor der Pause. Dieses Rückspiel ist ein Duell zweier Aufsteiger, die sich im ersten Jahr erstaunlich robust zeigen. Magdeburg II kann sich mit einem Heimsieg weiter im oberen Mittelfeld festsetzen, Preussen will beweisen, dass der Punkt in Leipzig mehr war als nur Schadensbegrenzung.