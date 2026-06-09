HFC holt Flügelspieler aus der Oberliga: "Viel Entwicklungspotenzial"

– Foto: Hallescher FC

In den vergangenen Jahren traf Abdoul Karim Soumah in der NOFV-Oberliga Nord gegen Mannschaften wie den SV Siedenbollentin, den Rostocker FC oder den SV Sparta Lichtenberg. In der neuen Saison soll der 26-Jährige die Offensive des Halleschen FC bereichern: Am Dienstag wurde Soumah als nächster Neuzugang der Saalestädter präsentiert.

Vom Oberligisten TuS Makkabi Berlin wechselt der Offensivspieler an die Saale. Für den Hauptstadt-Club sammelte der dynamische Neuzugang für die Flügel in den vergangenen beiden Oberliga-Jahren insgesamt 16 Treffer. Soumah verfüge "über hohes Tempo, starke technische Anlagen und sucht immer wieder mutig das Eins-gegen-eins", schreibt der HFC zur Vorstellung. Besonders mit seinen offensiven Dribblings habe der 1,84-Meter-Mann "im Probetraining überzeugen und und einen bleibenden Eindruck hinterlassen" können. Zum Spielerprofil:

"Karim ist ein Spieler mit viel Entwicklungspotenzial. Er hat uns im Probetraining gezeigt, dass er mit seiner Dynamik und seinen Dribblings besondere Aktionen kreieren kann", sagt Cheftrainer Robert Schröder zur spannenden Neuverpflichtung aus der Hauptstadt: "Wir sind überzeugt, dass er unserem Offensivspiel zusätzliche Unberechenbarkeit verleihen wird." Durch seine Flexibilität könne Soumah "auf verschiedenen offensiven Positionen eingesetzt werden" und gebe dem HFC "damit weitere Möglichkeiten im Angriffsspiel", schreibt der Club.

Nach Torjäger-Duo: Dritter Neuzugang für die Offensive

Auch mit der dritten Verpflichtung des Sommers adressiert der Regionalligist also den Offensivbereich. Zuvor hatte der Hallesche FC bereits Soufian Benyamina, den langjährigen Torjäger des Greifswalder FC, und Stanley Ratifo, den bisherige Ausnahmespieler der BSG Chemie Leipzig, als Neuzugänge im Leuna-Chemie-Stadion vorgestellt. Dieses Mal wurde der Regionalligist in der Oberliga fündig.