HFC feiert Last-Minute-Sieg: "Jetzt kann die Saison für uns losgehen"

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Am dritten Spieltag der Regionalliga Nordost hat der Hallesche FC seinen ersten Saisonsieg eingefahren. Im Derby bei der BSG Chemie Leipzig feierte die Mannschaft von Robert Schröder am Mittwochabend einen Last-Minute-Erfolg (live übertragen in der Mediathek von Mitteldeutscher Zeitung und Volksstimme) .

Es lief die dritte Minute der Nachspielzeit, als Niclas Stierlin die Hallenser vor 4999 Zuschauern im Alfred-Kunze-Sportpark erlöste. Nach einer zunächst abgewehrten Eingabe von Felix Langhammer zirkelte der 26-Jährige den Ball von der Strafraumgrenze genau in den langen Winkel. Wenige Augenblicke nach dem Traumtor verschwand der Mittelfeldspieler im Jubeltaumel.

Stierlin steht nach drei Spieltagen schon bei drei Treffern

"Wenn du so in der 90. Minute triffst und das 1:0 machst, sind das Emotionen pur", sagte Siegtorschütze Stierlin nach dem Spiel im Livestream der Mitteldeutschen Zeitung. "Ich wusste auch gar nicht, wohin mit mir, wenn ich ehrlich bin. Ich bin überglücklich, dass es jetzt geklappt hat mit dem ersten Dreier und jetzt kann die Saison für uns losgehen", ergänzte Stierlin, der so nach drei Spieltagen bereits bei drei Treffern steht.