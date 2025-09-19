Hexenkessel SMR-Arena – Jetzt kommt der Drittligaabsteiger

Der TSV Buchbach zeigt sich in dieser Saison besonders heimstark. Mit der SpVgg Unterhaching kommt nun der Tabellenführer in die Heimspielstätte.

Buchbach – Das Topspiel der Regionalliga steigt in der SMR-Arena, wenn Vizemeister TSV Buchbach am Abend um 19 Uhr den Tabellenführer SpVgg Unterhaching empfängt. Vor dem neunten Spieltag trennen beide fünf Punkte.

Der Drittliga-Absteiger hat erst an den letzten beiden Spieltagen seine weiße Weste eingebüßt. Nach sechs Auftaktsiegen musste sich die Mannschaft von Trainer Sven Bender vor 14 Tagen mit einem 1:1 bei Aufsteiger VfB Eichstätt begnügen und kassierte zuletzt ein 0:1 gegen Aubstadt.

Die Gastgeber sind vor eigenem Publikum noch ungeschlagen. An diese Serie wollen die Rot-Weißen, die zuletzt mit einem 1:1 aus Memmingen heimgekehrt sind, vor einem möglichst großen Publikum anknüpfen: „Der Abstand zu Haching ist überschaubar, deswegen sind wir ja auch Teil dieses Topspiels. Dem wollen wir gerecht werden“, sagt Buchbachs Trainer Aleks Petrovic.

„Haching ist die Mannschaft mit der größten Drittliga-Erfahrung in der Liga. Ich sehe auch Spieler wie Christopher Negele, der bei Heidenheim schon Bundesliga gespielt hat, oder Jorden Aigboje, der bei Fürth bei den Profis dabei war.“

Personelle Situation nahezu unverändert

Bis auf Neuzugang Marinus Erber, der diese Woche aus Haching gekommen ist, hat sich bei den Hausherren personell wenig getan. Ein Fragezeichen steht hinter Josue M’bila, der sich in Memmingen eine leichte Muskelverletzung zugezogen hat. Kapitän Philipp Walter ist nach seiner Knieverletzung wieder ins Training eingestiegen.

⇥Tipp: 1:0 für Buchbach