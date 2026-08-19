„Heute waren wir eine Top-Mannschaft“ – SVE siegt knapp, aber verdient

Die Atmosphäre war stimmungsvoll in der EM-Group Arena in Kirchanschöring, beide Teams gingen hochmotiviert ins Spiel. Bei Erlbach kehrte Maximilian Sammereier nach abgesessener gelb-rot Sperre ins Team zurück, im Sturmzentrum agierte Thomas Winklbauer. Für den SVK war das frühe Ausscheiden von Kapitän Luca Obirei, der nach 13 Minuten bereits verletzt vom Platz musste, eine entscheidende Schwächung. Nach der verdienten Führung war der SVE weiterhin das bessere Team, verpasste aber einmal mehr das erlösende 2:0. Die beste Chance im ersten Durchgang dafür hatte Winklbauer mit einem schönen Schuss, der knapp über das Tor ging (31.).

In der zweiten Hälfte hatte der SVE ein deutliches Chancenübergewicht. Besonders in der Schlussphase erspielten sich die Erlbacher gegen die aufgerückten Kirchanschöringer im Minutentakt beste Möglichkeiten durch Dafinger, Lukic, Kirchgessner und Winklbauer, ein weiteres Tor wollte aber einfach nicht fallen. SVE-Keeper Egon Weber war bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte stets sicher. Insgesamt war es eine hitzige, aber faire Partie, in der Schiedsrichter Raphael Salzberger die wenigen Nickligkeiten souverän im Griff hatte.