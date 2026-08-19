„Heute waren wir eine Top-Mannschaft“ – SVE siegt knapp, aber verdient

Vor fast 900 Zuschauern setzte sich der SV Erlbach am Dienstagabend beim SV Kirchanschöring mit 1:0 durch. Das Tor des Tages erzielte Levin Ramstetter nach einem Eckball von Christoph Schulz und einem Abwehrfehler von SVK-Keeper Julian Disterer (17.).
Die Atmosphäre war stimmungsvoll in der EM-Group Arena in Kirchanschöring, beide Teams gingen hochmotiviert ins Spiel. Bei Erlbach kehrte Maximilian Sammereier nach abgesessener gelb-rot Sperre ins Team zurück, im Sturmzentrum agierte Thomas Winklbauer. Für den SVK war das frühe Ausscheiden von Kapitän Luca Obirei, der nach 13 Minuten bereits verletzt vom Platz musste, eine entscheidende Schwächung. Nach der verdienten Führung war der SVE weiterhin das bessere Team, verpasste aber einmal mehr das erlösende 2:0. Die beste Chance im ersten Durchgang dafür hatte Winklbauer mit einem schönen Schuss, der knapp über das Tor ging (31.).
In der zweiten Hälfte hatte der SVE ein deutliches Chancenübergewicht. Besonders in der Schlussphase erspielten sich die Erlbacher gegen die aufgerückten Kirchanschöringer im Minutentakt beste Möglichkeiten durch Dafinger, Lukic, Kirchgessner und Winklbauer, ein weiteres Tor wollte aber einfach nicht fallen. SVE-Keeper Egon Weber war bei der Rückkehr an seine alte Wirkungsstätte stets sicher. Insgesamt war es eine hitzige, aber faire Partie, in der Schiedsrichter Raphael Salzberger die wenigen Nickligkeiten souverän im Griff hatte.
SVE-Coach Lukas Lechner zeigte sich hocherfreut: Nach zwei Niederlagen in Folge habe man endlich wieder etwas mitnehmen wollen. Vor der Partie wäre er mit einem Punkt zufrieden gewesen, doch über 90 Minuten betrachtet sei der Sieg völlig verdient gewesen. Seine Mannschaft hätte früher nachlegen müssen, habe defensiv aber stark gestanden. „Die Jungs können richtig stolz auf sich sein – heute waren wir eine Top-Mannschaft“, so Lechner. Die Truppe sei hoch motiviert gewesen, personell brauche es aber noch etwas Zeit, bis alle wieder bei 100 Prozent seien.
SVK-Trainer Christoph Dinkelbach bezeichnete Erlbach als Top-Team und kritisierte die eigene Leistung. Die erste Halbzeit sei aus seiner Sicht ereignisarm gewesen und wieder einmal habe ein individueller Fehler zum Rückstand geführt . Ein Muster, das sich Woche für Woche wiederhole. In der Kabine habe man sich viel vorgenommen, um zumindest den Ausgleich zu erzielen, davon sei auf dem Platz aber zu wenig zu sehen gewesen. Dem Bemühen wolle er nichts absprechen, doch mit Zweikämpfen, Kopfbällen und keinem einzigen Torschuss „kann man ein Spiel in der Bayernliga nicht gewinnen“.