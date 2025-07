»Heute waren wir chancenlos«- Derby mit deutlichem Sieger

1. Spieltag Bezirksliga West: Zum Auftakt in die neue Bezirksliga-Saison stand in Straubing gleich ein echtes Stadtderby auf dem Programm – mit einem überraschend klaren Ausgang: Türk Gücü setzte sich im Duell mit dem VfB deutlich mit 4:0 durch und feierte damit einen perfekten Start in die Spielzeit.

Vor 415 Zuschauern an der Uferstraße startete das Spiel mit einem frühen Aufreger: Bereits in der 7. Minute brachte Tobias Richter die Gastgeber mit 1:0 in Führung. Nach einer präzisen Hereingabe von Almir Mesanovic verwertete Richter einen Abpraller aus kurzer Distanz eiskalt. Trotz mehrerer Chancen auf beiden Seiten blieb es bis zur Pause bei der knappen Führung für Türk Gücü. Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeber in der 51. Minute nach: Mesanovic köpfte nach einer präzisen Flanke von Asllan Shalaj zum 2:0 ein. Türk Gücü dominierte weiterhin das Geschehen, und in der 75. Minute erhöhte Ashour Abraham nach einer brillanten Vorarbeit von Mesanovic auf 3:0, als er den Ball per Kopf im Netz versenkte. Abraham war es auch, der in der 86. Minute den Schlusspunkt setzte. Nach einer perfekten Vorarbeit von Nico van Beest netzte er aus elf Metern zum 4:0 ein. Das Spiel endete mit einem klaren Sieg für Türk Gücü, der die Gastgeber in der ersten Partie der Saison jubeln ließ.