„Heute waren alle schlecht“ – Ebersberg verliert deutlich in Waldperlach

Ebersberg hat sich die deftige 0:4-Pleite in Waldperlach selbst zuzuschreiben. Nach zwei Siegen in Folge kam es zum Rückschlag.

„Ohne Engagement und das entsprechende Zweikampfverhalten kann es nichts werden. Vielleicht ist die Niederlage um ein, zwei Tore zu hoch ausgefallen, aber zweifellos verdient“, so Hieber. „Wenn du nicht versuchst, ans Limit zu gehen und die anderen tun es, dann wirst bestraft. Das ist eben Bezirksliga.“

Der dritte Dreier in Folge sollte es werden. Doch dazu fehlte den Ebersbergern genau das, „was uns in den letzten beiden Spielen ausgezeichnet hat“, fasste Eber-Trainer Michael Hieber die 0:4-Schlappe in Waldperlach zusammen.

Restlos enttäuscht war der Gästecoach aber nicht. Dafür gab die Bank zu wenig Alternativen her. Neben ihm saß nur noch Co-Trainer Manuel Markio sowie die „Urlauber“ Aldin Rushiti und Semir Piric, die am Vortag bereits bei der Zweiten gespielt hatten.

Trotzdem musste Hieber die Überlegenheit der Waldperlacher „in allen fußballerischen Belangen“ anerkennen. Beim 1:0 (11.) „waren sie für uns zu schnell“, kritisierte der Eber-Chef. „Einwurf ruckzuck ausgeführt, schnelle Flanke, Kopfball, Tor.“

Ebersberg vergibt in der ersten Halbzeit einen Elfmeter

Beim 2:0 (37.) musste auch er mit der Zunge schnalzen: „Ein Sahnetor. Nach einer Ecke vom linken Strafraumeck direkt abgezogen. Klasse.“ Eine Wertung, die dem Ebersberger Moritz Eglseder kurz vor dem Halbzeitpfiff versagt blieb. Der hatte einen an Dominik Pries verschuldeten Strafstoß verschossen. „Wie das ganze Spiel“, so Hieber, „schwach und ohne Überzeugung. Es wäre vielleicht die Wende gewesen.“

Zwar präsentierten sich die Ebersberger nach dem Seitenwechsel in einem besseren Licht. Glasklare Chancen sprangen dabei aber nicht heraus. Zumal bei einem erneuten Foul an Pries („direkt vor unserer Bank. Man hat’s klar scheppern gehört“) der eigentlich fällige Elfmeterpfiff ausblieb.

Waldperlach legt nach – Ebersberg muss vier Gegentore hinnehmen

Es wäre eine weitere Chance gewesen, vielleicht doch noch eine Wende herbei zu führen. Denn Ebersberg war kurz davor, sich den Anschlusstreffer zu erarbeiten. Doch ein Ausrutscher von Eglseder nach einer Ecke ermöglichte dem SVW einen Konter, der das 3:0 brachte (76.) und den Eber-Trainer zur Aussage veranlasste, „es gibt so Tage, da kannst du machen, was du willst. Es läuft nicht.“

Wie zur Bestätigung des Hieberschen Fatalismus fing sich Ebersberg noch Gegentor Nummer vier ein (85.), und Keeper Lukas Schmidmaier konstatierte: „Heute waren alle schlecht.“

Aus Sicht von Michael Hieber und seinem Co Manuel Markio hat die Niederlage aber etwas Gutes: „Die Klamotten können endlich in die Wäsche.“ Gut zwei Spieltage (und die entsprechenden Trainingseinheiten) brachten sie Glück und Erfolg. Jetzt haben sie ausgedient, ihren Nimbus verloren und es heißt: Frische Wäsche, neues Spiel, neues Glück.