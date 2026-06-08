Heute live im Ticker: Auslosung zur Niederrheinliga-Quali der Junioren

Symbolbild einer Auslosung. – Foto: Imago Images

In jeweils vier Vierergruppen werden die noch ausstehenden Teilnehmer für die Niederrheinliga 2026/27, die höchste Spielklasse auf Verbandsebene, ermittelt. Das Teilnehmerfeld setzt sich aus jeweils vier Mannschaften der abgeschlossenen Niederrheinliga-Saison sowie den bestplatzierten Teams der darunterliegenden überregionalen Ligen zusammen.

Bei den A- und B-Junioren qualifizieren sich die vier Gruppensieger, der beste Gruppenzweite sowie der Sieger eines Entscheidungsspiels zwischen dem zweit- und drittbesten Gruppenzweiten für die kommende Niederrheinliga-Saison. Bei den C-Junioren würden nach aktuellem Stand sogar die beiden besten Gruppenzweiten sowie der Gewinner eines Entscheidungsspiels zwischen den beiden übrigen Gruppenzweiten den Sprung in die Niederrheinliga schaffen.