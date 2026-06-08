Heute live im Ticker: Auslosung zur Niederrheinliga-Quali der Junioren

In jeweils vier Vierergruppen werden die noch ausstehenden Teilnehmer für die Niederrheinliga 2026/27, die höchste Spielklasse auf Verbandsebene, ermittelt. Das Teilnehmerfeld setzt sich aus jeweils vier Mannschaften der abgeschlossenen Niederrheinliga-Saison sowie den bestplatzierten Teams der darunterliegenden überregionalen Ligen zusammen.
Bei den A- und B-Junioren qualifizieren sich die vier Gruppensieger, der beste Gruppenzweite sowie der Sieger eines Entscheidungsspiels zwischen dem zweit- und drittbesten Gruppenzweiten für die kommende Niederrheinliga-Saison. Bei den C-Junioren würden nach aktuellem Stand sogar die beiden besten Gruppenzweiten sowie der Gewinner eines Entscheidungsspiels zwischen den beiden übrigen Gruppenzweiten den Sprung in die Niederrheinliga schaffen.
+++ An dieser Stelle werden ab 17.30 Uhr Updates zur Auslosung geführt. Aktualisiert dafür einfach diese Seite. +++
U19: SC St. Tönis, ETB Schwarz-Weiß Essen, VfB Hilden, KFC Uerdingen
U17: FSV Duisburg, TSV Bayer Dormagen, 1. FC Bocholt, 1. FC Kleve
U15: VfB Homberg, VfB Bottrop, SVG Neuss-Weissenberg, FC Kray
Tabelle
1. Ratingen 04/19 25 15-5-5 79:37 50
2. 1. FC Bocholt 25 16-2-7 53:38 50
3. Sportfreunde Baumberg 25 14-4-7 61:45 46
4. Wuppertaler SV 25 12-7-6 66:38 43
5. TSV Meerbusch 25 10-7-8 55:42 37
6. VfL Rhede 25 10-6-9 62:61 36
7. SG Essen-Schönebeck 25 10-5-10 70:68 35
8. SC St. Tönis 1911/20 25 9-6-10 50:36 33
9. ETB Schwarz-Weiß Essen 25 10-3-12 45:51 33
10. VfB 03 Hilden 25 7-7-11 50:68 28
11. KFC Uerdingen 05 25 8-1-16 43:69 25
12. VfB Homberg 25 6-1-18 34:79 19
13. FSV Duisburg 25 2-3-20 30:101 9
14. SG Unterrath zg. 13 11-1-1 0:0 0
Tabelle
1. VfB Homberg 25 17-5-3 59:23 56
2. VfB 03 Hilden 25 15-4-6 57:29 49
3. SG Unterrath 25 15-4-6 53:34 49
4. DJK Arminia Klosterhardt 25 15-4-6 57:44 49
5. Sportfreunde Baumberg 25 14-4-7 38:27 46
6. Ratingen 04/19 25 10-4-11 52:47 34
7. SSVg Velbert 25 9-5-11 48:40 32
8. SC Rot-Weiß Oberhausen 25 8-4-13 42:44 28
9. FSV Duisburg 25 7-6-12 43:53 27
10. TSV Bayer Dormagen 25 7-3-15 44:61 24
11. 1. FC Bocholt 25 6-5-14 28:46 23
12. 1. FC Kleve 25 6-3-16 31:59 21
13. Wuppertaler SV 25 4-1-20 24:85 13
14. TSV Meerbusch zg. 13 9-2-2 0:0 0
Tabelle
1. SuS 09 Dinslaken 22 18-3-1 84:16 57
2. SC Rot-Weiß Oberhausen 22 17-2-3 95:18 53
3. SV Rhenania Hamborn 22 15-2-5 69:28 47
4. SpVg Schonnebeck 22 13-3-6 58:34 42
5. FSV Duisburg 22 12-1-9 62:49 37
6. DJK Arminia Klosterhardt 22 9-4-9 43:48 31
7. 1. FC Bocholt 22 8-2-12 36:33 26
8. SG Essen-Schönebeck 22 8-2-12 34:51 26
9. VfB Homberg 22 8-2-12 32:54 26
10. VfB Bottrop 22 5-4-13 34:62 19
11. Vogelheimer SV 22 6-1-15 35:67 19
12. Sportfreunde Königshardt 22 0-0-22 14:136 0
Tabelle
1. VfB 03 Hilden 22 22-0-0 95:16 66
2. 1. FC Mönchengladbach 22 17-1-4 100:20 52
3. TuS Reuschenberg 22 14-2-6 70:33 44
4. SC Krefeld 05 22 14-1-7 53:26 43
5. ETB Schwarz-Weiß Essen 22 13-1-8 65:26 40
6. TSV Meerbusch 22 12-3-7 63:36 39
7. SC St. Tönis 1911/20 22 9-4-9 26:41 31
8. SSVg Velbert 22 9-3-10 35:45 30
9. SVG Neuss-Weissenberg 22 5-2-15 42:66 17
10. FC Kray 22 3-2-17 25:88 11
11. ASV Einigkeit Süchteln 22 3-1-18 29:92 10
12. TSV Ronsdorf 22 1-0-21 13:127 3
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