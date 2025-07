Heute LIVE: Die Pokalauslosung ab 18 Uhr

Rund einen Monat liegen die beiden Endspiele des Niedersachsenpokals zurück, da wirft die neue Saison bereits ihre Schatten voraus. Am Donnerstag, den 3. Juli, werden in der NFV-Geschäftsstelle in Barsinghausen die ersten Begegnungen der neuen Spielzeit in den beiden Wettbewerbssträngen ausgelost. Die komplette Ziehung könnt ihr ab 18 Uhr live bei uns verfolgen.