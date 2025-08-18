Heute LIVE ab 12 Uhr: Totopokal-Achtelfinale wird ausgelost

Am heutigen Montag rollen wieder die Kugeln! Im "Haus des Fußballs" in München werden die Achtelfinalpaarungen des Bayerischen Totopokals ausgelost. Als Losfee fungiert wieder Joachim Buchwieser, Vize-Präsident von LOTTO Bayern. Die Aufsicht hat Verbands-Spielleiter Josef Janker. Der BFV überträgt die Auslosung live auf seinem Instagram-Kanal. Wir sind für euch live ab 12 Uhr dabei.

Wer ist noch dabei? Die 16 Klubs, die das Achtelfinale erreicht haben, werden vor der Auslosung nach regionalen Gesichstpunkten in Gruppen eingeteilt. Wie üblich gilt: Der klassenniedrigere Verein hat Heimrecht, bei Ligagleichheit spielt der Erstgezogene daheim. Regelspieltermine für das Achtefinale sind Dienstag, der 26. August 2025 oder Dienstag, der 2. September 2025. Bei der Beteiligung von Drittligisten kann auch am Samstag, den 6. September 2025, gespielt werden.



Diese Teams haben den Sprung in die Runde der letzten 16 geschafft:

3. Liga

TSV 1860 München, FC Ingolstadt 04, SSV Jahn Regensburg, 1. FC Schweinfurt 05