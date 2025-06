Heute letzter Spieltag - Aramäer empfangen TSG und Schluchtern

Zum letzten Spieltag heißt es herzlich Willkommen in Sontheim, liebe Fans und Fußballfreunde!

Den Auftakt macht heute unsere zweite Mannschaft in der Kreisliga B3 im Spiel Siebter gegen Dritter Wir drücken die Daumen, dass unsere Mannschaft die Saison mit einem positiven Ergebnis abschließen kann.

Im Anschluss erwartet uns das Bezirksliga-Duell unserer ersten Mannschaft gegen den SV Schluchtern. Endlich wieder ein Heimspiel im Frankenstadion. Bereits zum dritten Mal in dieser Saison treffen unsere Aramäer auf den SV Schluchtern. Die Gäste verbindet man in den letzten Jahren definitiv mit der Landesliga und absoluter Bezirksliga-Spitze. Nach einer sehr unglücklichen Saison stehen sie allerdings als Absteiger in die Kreisliga A fest.