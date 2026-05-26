»Heute keine Selbstverständlichkeit mehr«: Neumarkt bindet Quartett

Der 26-jährige Torhüter Lukas Wutz gehört bereits seit 2011 dem ASV an und ist damit ein echtes Eigengewächs der Adler. Auch der 21-jährige Felix Mederer trägt seit 2016 das Neumarkter Torwarttrikot. Mit Sam Zander und Bastian Walter bleiben zudem zwei weitere Spieler an Bord, die bereits in der Jugend für den ASV aktiv waren, zwischenzeitlich Erfahrungen bei anderen Vereinen sammelten und nun wieder für ihren Heimatverein auflaufen. Walter kehrte zuletzt nach mehreren Jahren beim Nachwuchs des SSV Jahn Regensburg zurück zum Oberpfälzer Bayernligisten, der 21-jährige Mittelfeldmann verstärkt seit der Saison 2025/26 wieder die Adler. Sein vier Jahre älterer Mittelfeld-Kollege Zander sammelte in den letzten Jahren in Rosenheim, Heimstetten und Aubstadt Regionalliga-Erfahrung und trägt seit Winter 2024/25 wieder den Adler auf der Brust.
Mit diesen Vertragsverlängerungen setze der ASV Neumarkt „weiterhin bewusst auf Spieler mit Stallgeruch und enger Bindung zum Verein“
, heißt es dazu in einer Meldung des Klubs. Entsprechend zufrieden zeigt sich der sportliche Leiter Stefan Pröpster: „Wir freuen uns sehr, dass wir weitere langjährige Spieler an den Verein binden konnten. Vereinstreue ist heute keine Selbstverständlichkeit mehr. Lukas, Felix, Sam und Bastian identifizieren sich voll mit dem Verein und sind wichtige Vorbilder für unsere JungAdler.“
Erst in der Vorwoche hatte der Drittplatzierte der abgelaufenen Bayernliga-Saison die Verlängerungen der langjährigen Leistungsträger Leon Gümpelein, Elias Meyer, Florian Hausner, Jonas Marx und Maximilian Bergler verkündet. Zusätzlich wurden mit Keeper Lars Böhmeke
und Mittelfeldtalent Carlo Schwarzer
zwei Neuzugänge vorgestellt.