Heute kann Karlsfeld alles klar machen

Der Fußball-Landesligist TSV Eintracht Karlsfeld kann den Klassenerhalt am Freitagabend mit einem Sieg in Rosenheim klarmachen.

Eintracht Karlsfeld steht in der Fußball-Landesliga Südost kurz vor dem Klassenerhalt. Am Freitagabend (19 Uhr) können Trainer Flo Beutlhauser und sein Team in Rosenheim das Ticket für die nächste Landesliga-Saison buchen. „Wir wollen gewinnen und damit alle Zweifel beseitigen”, sagt Beutlhauser.

Dank des 4:2-Erfolges gegen Freilassing vor einer Woche wuchs der Vorsprung auf die Relegationszone auf fünf Punkte an. „Es müsste schon sauber blöd laufen, wenn das nicht reichen würde”, so der 34 Jahre alte Trainer.

Die Formkurve spricht außerdem für die Eintracht. 15 Punkte aus den vergangenen sechs Partien toppen nur die Topteams Schwaig und Wasserburg. Und auch so läuft es in der entscheidenden Saisonphase. „Alle Spieler sind fit, alle sind top drauf“, sagt Beutlhauser, „wir konnten im Training am Mittwoch im Abschlussspiel elf gegen elf spielen.“ In Rosenheim werde er die beste Elf aufs Feld schicken, die aktuell aufgeboten werden kann.

Taktisch wird Beutlhauser bei seinem Erfolgsrezept bleiben: „Wir wollen aggressiv nach vorne verteidigen. Wir wollen sie früh stören und frühe Ballgewinne erzielen.” Und nach Balleroberung soll es pfeilschnell in Richtung gegnerisches Tor gehen. Die Offensive soll wieder ins Rollen gebracht werden, auch gegen einen tief stehenden Gegner wie Rosenheim.

Rosenheim hat eine Top-Defensive

1860 Rosenheim hat seine Stärken eindeutig in der Defensive. Gerade mal 30 Gegentore musste die Elf von Trainer Helmut Lucksch hinnehmen. Nur Spitzenreiter Schwaig verteidigt noch besser. Am vergangenen Wochenende gaben die Rosenheimer beim 3:0-Derbyerfolg in Traunstein erneut eine Kostprobe ihrer Defensivkunst ab. Rosenheim ist mit 44 Punkten der Klassenerhalt nicht mehr zu nehmen. Gegen Karlsfeld kann die junge Mannschaft befreit aufspielen.

Vielleicht kommt dies der Offensive zugute, denn das Spiel nach vorne ist ausbaufähig. Die 32 Tore werden nur von Schlusslicht Bruckmühl (26) unterboten.

Die Karlsfelder haben deutlich mehr Druck. In den vergangenen Wochen stellten sie allerdings unter Beweis, dass sie damit umgehen können. Am Freitag können sie ihre Bilanz auf sechs Siege in sieben Spielen ausbauen. Der Klassenerhalt wäre der Eintracht nicht mehr zu nehmen – und die Rückfahrt dürfte dann feuchtfröhlich werden.