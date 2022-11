Heute in der Cinemathek: The Workers Cup Ein Film bietet den Arbeitern, die die WM im Katar ermöglicht haben, eine Plattform

„In Katar arbeiten tausende Menschen aus Afrika und Asien unter unmenschlichen Bedingungen, um die Stadien für die Weltmeisterschaft fertigzustellen. Ohne Pass müssen sie bis zu 14 Stunden am Tag arbeiten und schlafen zusammengepfercht in riesigen Hallen. Einmal im Jahr spielen sie in einem Turnier gegeneinander und entkommen dem harten Alltag. Dabei träumen einige von einem besseren Leben und einer Zukunft als Fußballprofi.“

Heute Abend um 20:30 Uhr fängt die WM in Katar richtig an: nämlich mit dem in der „Cinémathèque de la Ville de Luxembourg“ gezeigten Streifen „The Workers Cup“ von Adam Sobel, der 2017 beim US-amerikanischen Sundance-Festival Premiere hatte.

Indirekte Auswirkungen bis nach Luxemburg

Kurz vor Beginn des Großereignisses tauchten am vergangenen Wochenende u.a. auch in der deutschen Bundesliga vermehrt Protestplakate und -banner gegen die WM in den Stadien auf. Einige europäische Städte hatten unlängst angekündigt, auf „Public Viewings“ zu verzichten, doch immerhin war die Stadt Luxemburg nicht so scheinheilig mit einem „non event“ die Werbetrommel zu rühren sondern gab nüchtern als Erklärung an, dass solche Freiluftveranstaltungen im November und Dezember aufgrund der Witterungsbedingungen so oder so wenig Sinn machen würden.