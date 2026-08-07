Heute im LIVESTREAM: Ausverkaufte Heimpremiere der Münchner Löwen

Genau wie zu allerbesten Zeiten: Das Grünwalder Stadion platzt heute Abend einmal mehr aus allen Nähten. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

Hat die Degradierung in den Amateurfußball die Löwen-Fans verschreckt? Nein! Schon vergangene Woche begleiteten über 3.000 Anhänger die Sechziger nach Schweinfurt, UND: am heutigen Freitagabend machen die "Blauen" das Grünwalder voll! Der TSV 1860 München meldet "ausverkauft"! Wir präsentieren euch und allen, die keine Karte mehr ergattern haben, das Heimspiel gegen den FC Augsburg II im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum Vorbericht zum 3. Regionalliga-Spieltag. Und hier zum Liveticker der Partie.