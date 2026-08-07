 2026-08-06T13:32:42.897Z

Allgemeines

Heute im LIVESTREAM: Ausverkaufte Heimpremiere der Münchner Löwen

3. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV 1860 München vs. FC Augsburg II heute live im Stream und im ausführlichen Liveticker

von red · Heute, 12:25 Uhr · 0 Leser
Genau wie zu allerbesten Zeiten: Das Grünwalder Stadion platzt heute Abend einmal mehr aus allen Nähten.
Genau wie zu allerbesten Zeiten: Das Grünwalder Stadion platzt heute Abend einmal mehr aus allen Nähten. – Foto: Pressefoto-Bildredaktion Eibne

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Regionalliga Bayern
TSV 1860
FC Augsburg II

Hat die Degradierung in den Amateurfußball die Löwen-Fans verschreckt? Nein! Schon vergangene Woche begleiteten über 3.000 Anhänger die Sechziger nach Schweinfurt, UND: am heutigen Freitagabend machen die "Blauen" das Grünwalder voll! Der TSV 1860 München meldet "ausverkauft"! Wir präsentieren euch und allen, die keine Karte mehr ergattern haben, das Heimspiel gegen den FC Augsburg II im BR24 Sport-Livestream. Der Stream und damit die Live-Übertragung startet - wie immer - fünf Minuten vor Anpfiff. Hier geht's zum Vorbericht zum 3. Regionalliga-Spieltag. Und hier zum Liveticker der Partie.

Ein Livestream von BR24Sport des Bayerischen Rundfunks.

Heute, 19:00 Uhr
TSV 1860 München
TSV 1860 MünchenTSV 1860
FC Augsburg
FC AugsburgFC Augsburg II
19:00live
Zum ausführlichen FuPa-Liveticker der Partie gelangt ihr per Klick aufs Match.