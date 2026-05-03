„Heute hat einfach alles gefehlt“ – Olching verliert Spitzenspiel deutlich

Olchings Jakob Zißelsberger (in Weiß) im Spiel gegen den SV Planegg (schwarze Trikots). – Foto: Andreas Mayr

Die Meisterfeier muss verschoben werden. Doch der SC Olching hat den Aufstieg weiter in der eigenen Hand und braucht nur noch fünf Punkte.

Lange Gesichter gab es am Sonntag im Georg-Heide-Stadion in Planegg. Der SC Olching verlor das Topspiel beim SV Planegg deutlich mit 1:4 (0:1) und kassierte nach zuvor 20 Ligaspielen ohne Niederlage erst die zweite Saisonpleite. Trotz des Rückschlags bleibt die Ausgangslage günstig: Der SCO führt die Tabelle weiterhin mit zwei Punkten Vorsprung vor Planegg an und hat den Aufstieg noch immer in der eigenen Hand. Aus den letzten drei Partien gegen Bad Heilbrunn, den MTV München und den SV Pullach braucht die Mannschaft von Trainer Felix Mayer noch fünf Punkte.

Heute hat einfach alles gefehlt. Mut, Zweikampfhärte, Zielstrebigkeit und der Fokus auf den Plan.

Felix Mayer

„Heute hat einfach alles gefehlt“, sagte Mayer nach dem Abpfiff. „Mut, Zweikampfhärte, Zielstrebigkeit und der Fokus auf den Plan. Die Niederlage ist verdient.“ Über die gesamten 90 Minuten waren die Gastgeber die bessere Mannschaft. Vielleicht hätte das Spiel einen anderen Verlauf genommen, wenn Ferenc Ambrus in der 4. Minute aus zehn Metern nicht nur die Latte getroffen hätte. Danach aber übernahm Planegg zunehmend die Kontrolle. Die 1:0-Pausenführung durch Dario Matijevic in der 36. Minute war folgerichtig.

Auch nach dem Seitenwechsel blieb Planegg tonangebend. Matijevic erhöhte in der 54. Minute auf 2:0. Zwar keimte nach dem Anschlusstreffer von Kerem Kavuk zum 1:2 kurz Hoffnung auf, eine Wende kündigte sich aber nicht an. Dafür war Planegg an diesem Nachmittag in allen Belangen zu stark. In der Schlussphase sorgte Aleksandar Demonjic mit einem Doppelpack in der 85. und 90. Minute noch für den klaren Endstand.

Nachholspiel am Mittwoch

So mussten die vielen mitgereisten Olchinger Fans ohne Aufstiegsfeier die Heimfahrt antreten. Ganz abgesagt ist sie aber nicht, nur vertagt. Mit einem Sieg im Nachholspiel in Bad Heilbrunn am Mittwoch könnte sich der SCO schon am kommenden Samstag im Heimspiel gegen den MTV München den nächsten Matchball auf den Titel holen – dann vor eigenem Publikum. (Dirk Schiffner)