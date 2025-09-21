Heute gibt es zwei weitere Spielabbrüche: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen

Die Begegnung zwischen der SG Untertürkheim und dem Stuttgarter SC wurde nicht zu Ende gespielt. Auf seiner Instagram-Seite hat der Stuttgarter SC dies dazu veröffentlicht: "Unser Spiel gegen die SG Untertürkheim wurde beim Stand von 3:2 für uns in der 82. Minute abgebrochen. Die Tore erzielten Loris F. (14.) sowie Ricardo C. (35. & 70.). Leider musste das Spiel vorzeitig beendet werden, da unsere Spieler von gegnerischen Spielern und Fans angegriffen wurden. So etwas hat auf und neben dem Fußballplatz absolut keinen Platz! Wir verurteilen dieses Verhalten auf das Schärfste und hoffen, dass es in Zukunft zu solchen Vorfällen nicht mehr kommt. Fußball soll fair, leidenschaftlich und respektvoll bleiben." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Frauen-Regionenliga, Staffel 4

Die Partie zwischen dem VfL Herrenberg II und der SG SV Glatten/SV Hopfau wurde ebenfalls abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt der SV Glatten das Folgende mit: "Beim Damenspiel gab es einen medizinischen Notfall nach 65 Minuten. Das Spiel wurde beim Spielstand von 2:0 abgebrochen." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden mit Sicherheit ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________