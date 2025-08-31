Heute gibt es einen Spielabbruch: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B4 Alb

Die Partie zwischen dem SKV Eningen und dem SV Croatia Reutlingen II wurde abgebrochen. Auf FuPa-Anfrage teilt der SKV Eningen das Folgende mit: "Zur Halbzeit also Spielminute 45‘ aufgrund von Verletzungen. Wir hatten bereits Flex gemeldet und im Laufe des Spiels haben sich mehrere Spieler verletzt, sodass wir nicht mehr weiterspielen konnten." Vom SV Croatia Reutlingen kommen diese Infos: "Zur Halbzeit stand es 12:0 für unsere Zweite. SKV Eningen wollte dann nicht mehr weiterspielen." Mit Sicherheit werden die beiden Vereine und der Schiedsrichter ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

So sieht die Tabelle in der Kreisliga B4 Alb aus (Das abgebrochene Spiel ist da mit 12:0 drin):

1. SV Croatia Reutlingen II 1 1-0-0 12:0 3

2. TSV Riederich 1 1-0-0 8:1 3

3. TB Metzingen 1 1-0-0 9:4 3

4. TSG Reutlingen II 1 1-0-0 5:3 3

5. FC Mittelstadt 1 1-0-0 3:2 3

6. TSV Pliezhausen 1 1-0-0 2:1 3

7. SSV Rübgarten II 0 0-0-0 0:0 0

8. SV Degerschlacht II 0 0-0-0 0:0 0

9. TSV Eningen/u.A. II 1 0-0-1 2:3 0

10. SV Rommelsbach 1 0-0-1 1:2 0

11. TSV Betzingen II 1 0-0-1 3:5 0

12. SF 02 Reutlingen II 1 0-0-1 4:9 0

13. FC Reutlingen 1 0-0-1 1:8 0

14. SKV Eningen/u.A. 1 0-0-1 0:12 0

