Heute gibt es drei weitere Spielabbrüche: Was ist passiert? Die Sportgerichte werden wahrscheinlich die Entscheidungen treffen. von red · Heute, 22:19 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den Punktspielen drei weitere Spielabbrüche. Was war passiert?

Eskalation in der Nachspielzeit beim FSV Weiler zum Stein In der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall kam es während der Begegnung zwischen dem FSV Weiler zum Stein und dem TSC Murrhardt zu Szenen, die weit über den sportlichen Wettbewerb hinausgingen. Das Spiel befand sich bereits in der Nachspielzeit, als die Situation auf dem Platz beim Stand von 2:1 für die Gastgeber eskalierte. Vorwurf der Tätlichkeit durch den TSC Murrhardt Der FSV Weiler zum Stein schildert den Vorfall aus seiner Sicht gegenüber FuPa so: "In der 92. Minute stürmte beim Spielstand von 2:1 ein Spieler des TSC Murrhardt nach einem mit gelb-rot geahndeten Foul vom Spielfeldrand auf den Platz und ging auf den foulenden Weilerner Spieler los. In der Folge kam es zu einem Gerangel, bei dem es zu weiteren Schlägen seitens eines Spielers des TSC Murrhardt kam. Die Ereignisse sind auf Kamera aufgezeichnet und werden entsprechend ausgewertet."

TSC Murrhardt bestätigt Schlag ins Gesicht Auch der TSC Murrhardt nahm auf FuPa-Anfrage Stellung und teilt dies mit: "Das Spiel wurde beim Stand von 2:1 in der 92. Minute abgebrochen. Nachdem einer unserer Spieler von hinten gefoult wurde, drehte er sich um und reagierte mit einer Tätlichkeit, indem er seinem Gegenspieler ins Gesicht schlug. Der Schiedsrichter zeigte daraufhin die rote Karte. Aufgrund der Situation entschied er sich anschließend, die Partie abzubrechen." Schwerer medizinischer Notfall in der Kreisliga A2 Stuttgart Ein gänzlich anderer, jedoch ebenso schwerwiegender Grund führte zum Abbruch der Partie in der Kreisliga A2 Stuttgart/Böblingen zwischen dem KV Plieningen und dem SV Hoffeld. In diesem Duell stand es in der Nachspielzeit ebenfalls 2:1 für die Heimmannschaft, nachdem Djellon Dragusha (5. Minute) und Blaz Lucic (71. Minute) für Plieningen getroffen hatten, während Hoffeld in der 64. Minute der zwischenzeitliche Ausgleich gelungen war.