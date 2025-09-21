Heute gibt es drei Spielabbrüche: Was ist passiert?

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga A1 Donau/Iller

Die Begegnung zwischen dem TSV Erbach und dem TSV Türkgücü Ehingen wurde abgebrochen. Vom TSV Erbach kommen nach FuPa-Anfrage diese Infos: "Spielstand: 1:1. Grund: Schiedsrichter musste zweimal das STOPP Konzept anwenden. Beim dritten Mal folgte der Spielabbruch." Beide Vereine und der Schiedsrichter müssen bestimmt ihre Stellungnahmen abgeben. Das Sportgericht wird dann entscheiden.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga A1 Nordschwarzwald

Die Begegnung zwischen dem SG Herzogsweiler-Durrweiler und dem SV Glatten wurde auch nicht zu Ende gespielt. Auf FuPa-Anfrage teilt der SV Glatten mit: "In der 28. Minute sind wir vom Platz, weil wir unsere Spieler schützen mussten." Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________

Kreisliga B2 Stuttgart/Böblingen

Die Partie zwischen dem MTV Stuttgart II und dem SV Grün-Weiss Sommerrain wurde auch nicht zu Ende gespielt. Beide Vereine haben bislang nicht auf FuPa-Anfrage reagiert bzw. wollen sich nicht dazu äußern. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden mit Sicherheit ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________