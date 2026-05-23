Heute gibt es 3 Spielabbrüche: Was ist passiert?

– Foto: Timo Babic

Einseitiger Spielverlauf in der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall

In der Kreisliga A2 Rems/Murr/Hall stand die Begegnung zwischen dem SK Fichtenberg und dem FC Viktoria Backnang auf dem Terminplan. Die Zuschauer und Beteiligten erlebten auf dem Platz eine sportlich eindeutige Angelegenheit, die sich von Beginn an in den statistischen Daten widerspiegelte. Bereits in der 2. Spielminute erzielte Thilo Fritz das Führungstor zum 1:0 für den SK Fichtenberg. In der 27. Spielminute war es erneut Thilo Fritz, der die Führung auf 2:0 ausbaute. Jannik Paxian schraubte das Ergebnis in der 39. Minute weiter in die Höhe und traf zum 3:0. Den Schlusspunkt unter die erste Spielhälfte setzte wiederum Thilo Fritz, dem in der 45. Spielminute das Tor zum 4:0-Zwischenstand gelang. Danach wurde die Begegnung zwischen dem SK Fichtenberg und dem FC Viktoria Backnang abgebrochen. Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Abbruch in der Kreisliga B5 Rems/Murr/Hall

Ein weiteres vorzeitiges Ende einer Partie ereignete sich in der Kreisliga B5 Rems/Murr/Hall. In dieser Spielklasse trafen der FV Sulzbach/Murr II und der Große Alexander Backnang II aufeinander. Der FV Sulzbach teilt dies gegenüber FuPa mit: „In der 75. Minute hat der Schiedsrichter aufgrund von Verletzungen des Gegners das Spiel abgepfiffen. Spielstand 11:1 für den FVS.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.