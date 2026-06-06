Heute gibt es 2 Spielabbrüche: Was ist passiert? Die Sportgerichte werden wahrscheinlich die Entscheidungen treffen. von red · Heute, 22:26 Uhr · 0 Leser

– Foto: Timo Babic

Im Gebiet des Württembergischen Fußballverbands (WFV) gab es bei den heutigen Punktspielen zwei Spielabbrüche. Was war passiert?

Vorzeitiges Ende in der Kreisliga A2 Alb In der Kreisliga A2 Alb stand die Begegnung zwischen dem TuS Metzingen und der zweiten Mannschaft der Young Boys Reutlingen an. Das Spiel nahm jedoch einen völlig unvorhergesehenen Verlauf und konnte von den beteiligten Akteuren nicht ordnungsgemäß bis zum regulären Schlusspfiff nach 90 Minuten fortgeführt werden. Extremes Zwischenergebnis in der 75. Spielminute Bis zum Zeitpunkt des Abbruchs hatte sich auf dem Spielfeld eine einseitige Angelegenheit entwickelt. Die Young Boys Reutlingen teilen gegenüber FuPa hierzu mit: „In der Minute 75 beim Stand von 11:0 ist Metzingen vom Feld gegangen beziehungsweise gab es zu viele verletzte Spieler.“ Beide Clubs und auch der Schiedsrichter werden ihre Statements gegenüber dem Sportgericht abgeben. Das Sportgericht wird anschließend eine Entscheidung treffen.

Spielabbruch zur Halbzeitpause in der Kreisliga B2 Franken Ein vergleichbares Szenario, das jedoch zu einem noch früheren Zeitpunkt der Begegnung eintrat, ereignete sich in der Kreisliga B2 Franken. Dort trafen der TV Flein und der 1. FC Lauffen aufeinander. Auch in diesem Fall war eine reguläre Durchführung der gesamten 90 Minuten nicht möglich, da die Rahmenbedingungen für ein geordnetes Weiterspielen nach den ersten 45 Minuten nicht mehr gegeben waren. Die Schilderung des TV Flein Der TV Flein teilte gegenüber FuPa mit: „Das Spiel wurde von der Seite des FC Lauffen abgebrochen. Es ging in die Halbzeit mit 8:0 für uns. Der FC Lauffen ging in der Halbzeit in die Kabine und hatte dann das Spiel abgebrochen, weil sie vier Verletzte hatten und somit nicht mehr genug Spieler für das Weiterspielen hatten. Der Schiedsrichter hatte das Spiel dann abgepfiffen.“