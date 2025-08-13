"Heute geht es wieder bei Null los" - Mühlen empfängt Melle

GW-Coach Andreas Hinrichs blickt der Partie mit Respekt, aber auch Selbstvertrauen entgegen: „Natürlich dürfen wir uns über unsere deutlichen Siege in den vergangenen Spielen freuen, aber heute geht es wieder bei null los. Wenn wir nur ein bisschen weniger machen als zuletzt, werden wir dieses Spiel nicht gewinnen.“

Für Mühlen gilt es daher, von Beginn an hellwach zu sein, die Zweikämpfe anzunehmen und die Grundtugenden abzurufen. „Wir wollen fleißig gegen den Ball arbeiten und gleichzeitig unser eigenes Spiel durchbringen“, betont Hinrichs. Personell entspannt sich die Lage im Vergleich zum letzten Spiel leicht: Zwei bis drei Akteure kehren zurück, auch wenn weiterhin einige Leistungsträger fehlen.

Die Zuschauer dürfen sich auf ein offensives und torreiches Duell freuen – in der Vergangenheit lieferten sich beide Teams offene Schlagabtäusche. Zwar gewann Mühlen in der vergangenen Saison beide direkten Duelle, doch aus den letzten sechs Spielen, konnten beide Teams je drei Mal als Sieger vom Feld schreiten. „Zwei Mannschaften, die Fußball spielen wollen, treffen aufeinander. Melle war in den letzten Jahren immer oben dabei, ich glaube auch immer vor uns bisher. Eine Mannschaft, die erfahren ist, die einen sehr sauberen, technisch guten Fußball spielt und die immer taktisch extrem gut eingestellt ist, vom Coach Christoffer von Rekowski. so Hinrichs

"Melle wird mit einem klaren Plan und dem Ziel anreisen, hier drei Punkte mitzunehmen. Wir wollen natürlich unser Heimspiel gewinnen“, so Hinrichs.

Anstoß in Mühlen ist um 19:30 Uhr.