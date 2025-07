Heute geht es los! ETSV Hamburg und TuS Dassendorf eröffnen!

1. Spieltag

Fr., 25.07.25 19:00 Uhr ETSV Hamburg - TuS Dassendorf

Sa., 26.07.25 12:00 Uhr FC Teutonia 05 Ottensen - SC Vorwärts-Wacker Billstedt

Sa., 26.07.25 15:00 Uhr SV Curslack-Neuengamme - Hamburg-Eimsbütteler BC

Sa., 26.07.25 18:00 Uhr FC Süderelbe - TSV Sasel

So., 27.07.25 10:45 Uhr Uhlenhorster SC Paloma - Niendorfer TSV

So., 27.07.25 12:30 Uhr Hamburger Turnerschaft - FK Nikola Tesla

So., 27.07.25 14:00 Uhr SV Halstenbek-Rellingen - SC Victoria Hamburg

So., 27.07.25 14:00 Uhr TSV Buchholz 08 - FC Türkiye Wilhelmsburg

So., 27.07.25 17:00 Uhr Eimsbütteler TV Hamburg - TuRa Harksheide