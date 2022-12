– Foto: Guido Specht

Heute Budenzauber in Gnarrenburg Ab 17 Uhr startet der Volksbank-Cup in der Halle am Brilliter Weg - Attraktives Teilnehmerfeld von der Regionalliga bis zur 1. Kreisklasse

Der Volksbank-Cup des TSV Gnarrenburg ist zurück und es ist eines der wenigen großen Hallenfußballturniere im Nordkreis. Ab 17 Uhr rollt der Ball in der Sporthalle am Brilliter Weg. Dem Veranstalter ist es in diesem Jahr, nach der Corona-Pause, wieder gelungen ein hoch interessantes Teilnehmerfeld nach Gnarrenburg zu locken.