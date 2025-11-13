Heute beginnt für Karlsfeld der Endspurt

Der Fußball-Landesligist Eintracht Karlsfeld gastiert am Freitagabend beim Kirchheimer SC, damit beginnt der Jahresendspurt.

Drei Spieltage bestreiten die Teams der Fußball-Landesliga Südost noch bis zur Winterpause. Bis dahin will Eintracht Karlsfeld möglichst viele Punkte holen, um im neuen Jahr mit realistischen Chancen auf den Ligaverbleib in die Restrunde zu starten. Zum Auftakt in den Endspurt steht am Freitagabend (19.30 Uhr) das Gastspiel beim Kirchheimer SC auf dem Plan. Kirchheim hat im Saisonverlauf 33 Punkte gesammelt – und damit knapp doppelt so viele wie die Karlsfelder.

„Kirchheim ist für mich eine Top-Mannschaft, die jedes Jahr oben mitspielt”, sagt Eintracht-Trainer Florian Beutlhauser. „Sie haben Kontinuität, einen Trainer, der seit über zehn Jahren im Amt ist, und vorne enorme Qualität.“ Besonders die Offensivreihe um Ex-Profi Korbinian Vollmann, Roman Prokoph, Luis Sako und Peter Schmöller hebt Beutlhauser hervor: „Wenn sie auf ihre langen Bälle gehen, sind sie schwer zu verteidigen. Schmöller und Prokoph sind da echte Granaten.“

Die Eintracht hat beim 1:1 im Hinspiel aber bereits gezeigt, dass sie mithalten kann. Beutlhauser wurmte die Punkteteilung. „Wir waren in der zweiten Halbzeit klar überlegen, machen aber aus vier hundertprozentigen Chancen nur ein Tor und kassieren kurz vor Schluss das 1:1“, erinnert er sich. „Wenn wir da das 2:0 machen, hätte die Saison vielleicht einen anderen Verlauf genommen.“ Kirchheim setzte sich in der oberen Tabellenhälfte fest und stand kurzzeitig sogar an der Spitze, Karlsfeld rutschte in eine Abwärtsspirale.

Eintracht zeigt aufsteigende Tendenz

Zuletzt zeigte die Eintracht jedoch aufsteigende Tendenz: Aus den vergangenen fünf Spielen holte sie neun Punkte – ebenso viele wie Kirchheim. „Das ist schon eine gute Entwicklung“, sagt Beutlhauser.

Personell kann Beutlhauser nahezu aus dem Vollen schöpfen. Fabian Barth ist noch im Urlaub, sonst sind alle einsatzfähig. Auch Torhüter Fabio Di Salvo trainierte wieder mit und könnte ins Tor zurückkehren.

Für das Karlsfelder Trainerteam gilt es nun, beim stabilen Gegner doch noch eine Schwachstelle zu finden. Es gibt leichtere Aufgaben, nachdem der Kirchheimer SC nun auch sein kleines Defensivproblem in den Griff bekommen hat. „Sie stehen in dieser Saison deutlich stabiler“, so Beutlhauser. Seine Marschroute ist daher klar: „Hinten müssen wir unsere Fehler abstellen, vorne treffen wir eigentlich immer.“