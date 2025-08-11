– Foto: IMAGO

Heute: Auslosung der 2. Lotto-Pokal-Runde der Herren Verlinkte Inhalte Lotto-Pokal Hamburg

Am Montag, den 11.08.2025, stehen beim Hamburger Fußball-Verband gleich mehrere Auslosungen der Pokalwettbewerbe an: bei den Herren sowie den Mädchen und Junioren. Alle Termine im Überblick: Auslosung 2. Runde im LOTTO-Hamburg-Pokal der Herren

Die Herren starten bereits diese Woche in die neue Pokalsaison. Daher wird die 2. Runde im LOTTO-Hamburg-Pokal der Herren am Montag, 11.08.2025, um 18:30 Uhr live in der HFV-Sportschule ausgelost. Am Lostopf steht Jarno Wienefeld vom VfL Lohbrügge, der als Schiedsrichter zur Saison 2025/26 in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Zuschauer*innen sind herzlich willkommen. Zudem wird die Auslosung live auf dem Streaming-Portal des HFV auf stream.hfv.de übertragen. Auch die weiteren Pokalwettbewerbe der Herren werden am Montag elektronisch gelost und sind im Laufe des Abends auf fussball.de zu finden.