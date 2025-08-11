Heute: Auslosung der 2. Lotto-Pokal-Runde der Herren

Am Montag, den 11.08.2025, stehen beim Hamburger Fußball-Verband gleich mehrere Auslosungen der Pokalwettbewerbe an: bei den Herren sowie den Mädchen und Junioren. Alle Termine im Überblick:
Auslosung 2. Runde im LOTTO-Hamburg-Pokal der Herren
Die Herren starten bereits diese Woche in die neue Pokalsaison. Daher wird die 2. Runde im LOTTO-Hamburg-Pokal der Herren am Montag, 11.08.2025, um 18:30 Uhr live in der HFV-Sportschule ausgelost. Am Lostopf steht Jarno Wienefeld vom VfL Lohbrügge, der als Schiedsrichter zur Saison 2025/26 in die 2. Bundesliga aufgestiegen ist. Zuschauer*innen sind herzlich willkommen. Zudem wird die Auslosung live auf dem Streaming-Portal des HFV auf stream.hfv.de übertragen.
Auch die weiteren Pokalwettbewerbe der Herren werden am Montag elektronisch gelost und sind im Laufe des Abends auf fussball.de zu finden.
Auslosung LOTTO-Hamburg-Pokal der B-Mädchen und A-Junioren
Um 15:00 Uhr findet am Montag, 11.08.2025, die Auslosung im LOTTO-Hamburg-Pokal der B-Mädchen und A-Junioren statt. Die Auslosung ist öffentlich und wird elektronisch durchgeführt. Zuschauer*innen sind herzlich willkommen in der HFV-Sportschule. Das Ergebnis ist unmittelbar nach der Auslosung auf fussball.de einsehbar. Einen Livestream gibt es nicht.
Weitere Pokalwettbewerbe der Junioren und Mädchen:
Auch die folgenden Pokalwettbewerbe der Junioren und Mädchen werden am Montag elektronisch gelost: die HFV-Pokalwettbewerbe der unteren A-Junioren sowie der B- bis D-Mädchen und B- bis D-Junioren. Auch hier sind alle Duelle nach der Auslosung auf fussball.de zu finden