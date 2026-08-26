»Heute ärgern wir uns«: Umkämpfe Spiele in der Landesliga Nordost

Dieter Krantz, Trainer des FC Eintracht Münchberg: »Buckenhofen ist sehr tief gestanden, hat wenig ins Spiel investiert und auf Umschaltmomente gewartet. Wir waren optisch überlegen, uns hat aber die entscheidende Idee gefehlt, um durchzukommen. Die letzten 20 Minuten wurden wild: Beide Teams hatten noch Möglichkeiten zum Lucky Punch. Am Ende müssen und können wir mit dem Punkt leben.«

Markus Fischer, Trainer des SV Buckenhofen: »Ein 0:0 der besseren Sorte. Es hätte auch 1:1 oder 2:2 ausgehen können. Münchberg hatte gefühlt 80-90 Prozent Ballbesitz, hat das Spiel immer wieder in unsere Hälfte reingetragen und sich auch in der ersten Hälfte einige Chancen herausgespielt. In der zweiten Hälfte wurden es weniger und wir hatten zwei Hundertprozentige. Eine davon hätten wir nutzen müssen! Aufgrund des Ballbesitzes geht das Ergebnis in Ordnung, auch wenn meine Mannschaft richtig gekämpft hat, jeden Zweikampf angenommen hat und Konter richtig gut ausgespielt hat. Mit etwas Glück hätten wir heute auch drei Punkte mitnehmen können.«

Dieter Kreiselmeier, Trainer des TSC Neuendettelsau: »Kein Gegentor und ein Punkt auswärts, damit können wir heute zufrieden sein. Weisendorf war erwartungsgemäß spielerisch besser und taktisch flexibel. Aber: Wir haben gut dagegen gehalten und bis auf die zehn Minuten nach der Halbzeit waren wir gut organisiert. In den letzten fünf Minuten haben wir uns etwas zu tief hinten reindrücken lassen und hatten einmal Glück. Kritikpunkt ist die Art und Weise, wie wir unsere drei, vier guten Konterchancen ausgespielt haben. Da müssen wir wesentlich mehr daraus machen.«

Max Schmid, Teammanager 1. SC Feucht: »Die ersten zehn Minuten gehörten Mögeldorf, aber danach haben wir uns stabilisiert und riesige Chancen herausgespielt. Leider stellt eine Situation das Spiel dann auf den Kopf: Ein ganz normaler Zweikampf, der Ball rollt zu unserem Keeper zurück, und plötzlich pfeift der Schiedsrichter Rückpass. Aus dem fälligen Freistoß fangen wir uns das 0:1. Die Entscheidung war bodenlos, aber vor allem der Umgang damit und die Kommunikation war nicht Landesliga-tauglich.

Wir drücken dann lange auf den Ausgleich – und belohnen uns in der zweiten Hälfte. Natürlich auch bedingt durch die Überzahl. Auch vom Schockmoment (Anm. d. Red.: Philipp Nutz musste wegen eines Cuts ins Krankenhaus und wurde inzwischen genäht.) haben wir uns nicht aus der Bahn werfen lassen und das 2:1 nachgelegt. Das 3:1 lassen wir liegen und Lunz hämmert auf der anderen Seite den Ball überragend in den Winkel. Vor dem Spiel hätten wir den Punkt unterschrieben, nach dem Spielverlauf ist es bitter. Heute ärgern wir uns, ab morgen geht der Blick auf Samstag gegen den ATSV.«

Die weiteren Spiele des 8. Spieltags der Landesliga Nordost: