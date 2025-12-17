Heute Abend rollt der Ball in der Asbach-Halle:

Der Stadtsportbund Weimar lädt am heutigen Mittwoch ab 18:00 Uhr wieder zum traditionellen Weihnachts-Fußballturnier ein. Austragungsort ist wie gewohnt die Asbach-Halle. Die Wettkampfleitung sowie das Catering liegen – wie bereits in den vergangenen Jahren – in den bewährten Händen des VfB Oberweimar.

Folgende Mannschaften gehen heute Abend an den Start: