Heute Abend rollt der Ball in der Asbach-Halle:

Der Stadtsportbund Weimar lädt am heutigen Mittwoch ab 18:00 Uhr wieder zum traditionellen Weihnachts-Fußballturnier ein. Austragungsort ist wie gewohnt die Asbach-Halle. Die Wettkampfleitung sowie das Catering liegen – wie bereits in den vergangenen Jahren – in den bewährten Händen des VfB Oberweimar.
Folgende Mannschaften gehen heute Abend an den Start:
Müllex & Co KG (Julius Müller)
Gegengerade Weimar (Jannis Sommer)
Pepsi Seniors (Michael Wenk)
Coca Juniors (Tobias Dübler)
Edle Herren vom VfB Oberweimar (Hannes Träger)
Herzrasen Weimar (Malte Hüser)
Kaiser and Friends (Mirko Kaiser)
Young Boys (Baz Ali Tajik)
Traktor Krautheim (Franz Stula)
Schwarzer Adler (Mohammad Zia Amini)
Der Stadtsportbund Weimar, der VfB Oberweimar sowie alle teilnehmenden Teams freuen sich auf zahlreiche Zuschauer und eine stimmungsvolle Hallenatmosphäre.