Heute Abend LIVE: Die Achtelfinal-Auslosung im Mittelrheinpokal

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ab 19 Uhr die Achtelfinalpartien im Bitburger-Pokal der Herren sowie die Play-off-Begegnungen und Achtelfinalspiele im FVM-Pokal der Frauen aus. Wir begleiten die Ziehung wie gewohnt im Liveticker.

Modus: Klassentiefere Teams haben bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Insgesamt werden sechs Runden ausgetragen. Das Finale ist für den 23. Mai 2026 im Sportpark Höhenberg in Köln terminiert. Der Sieger qualifiziert sich für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2026/27.

FVM-Pokal der Frauen: Play-offs entscheiden letzte Startplätze

Parallel zur Herren-Auslosung werden auch die Paarungen im FVM-Pokal der Frauen gezogen. Im Achtelfinale sind die Regionalligisten SV Deutz 05, Vorwärts Spoho Köln und SC Fortuna Köln gesetzt. Ebenfalls direkt qualifiziert ist Viktoria Köln, das als Vizepokalsieger des Kreises Köln aufgrund des Regionalligastatus von Deutz 05 automatisch nachrückt.

Modus:

16 Teams nehmen teil. Klassentiefere Mannschaften genießen bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Das Finale findet am 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit) statt. Die Siegerinnen qualifizieren sich für die Play-off-Runde des DFB-Pokals der Frauen.

Geplante Spieltermine:

Play-offs: 26. Oktober 2025

Achtelfinale: 22. November 2025

Viertelfinale: 8. Februar 2026

Halbfinale: 29. März 2026

Finale: 1. Mai 2026