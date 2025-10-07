Heute Abend LIVE: Die Achtelfinal-Auslosung im Mittelrheinpokal

Am Dienstag, den 7. Oktober 2025, lost der Fußball-Verband Mittelrhein (FVM) ab 19 Uhr die Achtelfinalpartien im Bitburger-Pokal der Herren sowie die Play-off-Begegnungen und Achtelfinalspiele im FVM-Pokal der Frauen aus. Wir begleiten die Ziehung wie gewohnt im Liveticker.
Modus:
Klassentiefere Teams haben bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Insgesamt werden sechs Runden ausgetragen. Das Finale ist für den 23. Mai 2026 im Sportpark Höhenberg in Köln terminiert. Der Sieger qualifiziert sich für die 1. Hauptrunde im DFB-Pokal 2026/27.
Geplante Spieltermine:
Achtelfinale: 22. November 2025
(Spiele mit Dritt- oder Regionalligabeteiligung bereits am 19. November)
Viertelfinale: 24.–26. Februar 2026
Halbfinale: 24.–26. März 2026
Finale: 23. Mai 2026
Diese Teams sind noch dabei:
Alemannia Aachen (3. Liga)
Viktoria Köln (3. Liga)
SC Fortuna Köln (Regionalliga West)
Bonner SC (Regionalliga West)
FC Hennef 05 (Mittelrheinliga)
SV Eintracht Hohkeppel (Mittelrheinliga)
SpVg. Frechen 20 (Mittelrheinliga)
FC Pesch (Mittelrheinliga)
Siegburger SV 04 (Mittelrheinliga)
FV Bonn-Endenich (Landesliga)
DJK Rasensport Aachen-Brand (Landesliga)
SV Eilendorf (Landesliga)
SC Borussia Lindenthal-Hohenlind (Landesliga)
Wahlscheider SV (Bezirksliga)
SSV Jan Wellem Bergisch Gladbach (Bezirksliga)
SC Elsdorf (Bezirksliga)
Parallel zur Herren-Auslosung werden auch die Paarungen im FVM-Pokal der Frauen gezogen. Im Achtelfinale sind die Regionalligisten SV Deutz 05, Vorwärts Spoho Köln und SC Fortuna Köln gesetzt. Ebenfalls direkt qualifiziert ist Viktoria Köln, das als Vizepokalsieger des Kreises Köln aufgrund des Regionalligastatus von Deutz 05 automatisch nachrückt.
Modus:
16 Teams nehmen teil. Klassentiefere Mannschaften genießen bis einschließlich Halbfinale Heimrecht. Das Finale findet am 1. Mai 2026 (Tag der Arbeit) statt. Die Siegerinnen qualifizieren sich für die Play-off-Runde des DFB-Pokals der Frauen.
Geplante Spieltermine:
Play-offs: 26. Oktober 2025
Achtelfinale: 22. November 2025
Viertelfinale: 8. Februar 2026
Halbfinale: 29. März 2026
Finale: 1. Mai 2026