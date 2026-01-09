Du verwendest einen veralteten Browser, wodurch die Funktionalität von FuPa eingeschränkt ist und es zu unerwarteten Fehlern kommen kann. Damit du FuPa vollumfänglich nutzen kannst und wir dir eine bessere Nutzungserfahrung und mehr Sicherheit auf unserer Anwendung bieten können, nutze bitte einen aktuellen Browser.
Heute findet der VfB Rauenberg-Cup in der Mannaberghalle statt – Foto: VfB Rauenberg
Heute Abend Hallenfußball in Rauenberg
VfB Rauenberg Cup +++ 10 Mannschaften gehen an den Start
Im Rahmen der Turniere für Jugendteams und AH-Mannschaften veranstaltet der VfB Rauenberg am heutigen Freitag ein Hallenturnier für Freizeitmannschaften. Zehn Mannschaften werden beim VfB Rauenberg-Cup mitspielen, Beginn ist um 17:30 Uhr in der Mannaberghalle. Den Vorrundenspielplan findet ihr hier.