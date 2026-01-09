 2026-01-08T14:38:04.769Z

Ligavorschau
Heute findet der VfB Rauenberg-Cup in der Mannaberghalle statt
Heute findet der VfB Rauenberg-Cup in der Mannaberghalle statt – Foto: VfB Rauenberg

Heute Abend Hallenfußball in Rauenberg

VfB Rauenberg Cup +++ 10 Mannschaften gehen an den Start

VfB Rauenberg-Cup

Im Rahmen der Turniere für Jugendteams und AH-Mannschaften veranstaltet der VfB Rauenberg am heutigen Freitag ein Hallenturnier für Freizeitmannschaften. Zehn Mannschaften werden beim VfB Rauenberg-Cup mitspielen, Beginn ist um 17:30 Uhr in der Mannaberghalle. Den Vorrundenspielplan findet ihr hier.

