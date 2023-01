Symbolbild – Foto: paul@lsn.sarl (Archiv)

Heute Abend: Aufgalopp für ALSS gegen Colmar Erster Test für ALSS gleich zweiter Test für ASC +++ Perlé bestreitet fünf Freundschaftsspiele

AS Colmar-Berg Der vergangene Freitag, der 13. war kein guter Auftakt in die Testspielwochen der ASC: bei der Union Remich-Bous unterlag man mit 3-6, heute Abend besteht dann die erste Gelegenheit auf Wiedergutmachung gegen die eine Klasse tiefer stehende AS ALSS Luxemburg. Es wird dies das zweite von insgesamt sieben Freundschaftsspiel sein, das das Team von Trainer Bourgadel bestreiten wird, bevor man am 12.Februar gegen Mertzig in die Rückrunde starten wird. >> Die kommenden Freundschaftsspiele der ASC

AS ALSS Luxemburg Wie erwähnt ist das heutige Heimspiel gegen Colmar-Berg (s.o.) das erste in der Wintervorbereitung der AS ALSS Luxemburg. Ganze acht weitere werden bis zum 19.Februar folgen, darunter zwei Clubs aus der Ehrenpromotion und die Reserven eines BGL-Ligisten. Zum Rückrundenauftakt am 26.2. tritt die ALSS in Nörtzingen an. Es gilt zu beachten, dass die genauen Anstoßzeiten der ALSS-Freundschaftsspiele nur unvollständig veröffentlicht wurden, kurzfristige Änderungen sind also durchaus denkbar. >> Alle Testspiele der AS ALSS Luxemburg FC Les Ardoisiers Perlé