Heute ab 17.30 Uhr live: Auslosung zum Niedersachsenpokal

Im Wettbewerbsstrang der Dritt- und Regionalligisten befinden sich insgesamt neun Vereine im Lostopf. Mit dem TSV Havelse und dem SV Meppen sind zwei Drittligisten vertreten. Hinzu kommen Titelverteidiger SSV Jeddeloh II, Finalist SV Drochtersen/Assel, der VfB Oldenburg, Kickers Emden, HSC Hannover, FSV Schöningen und Aufsteiger SV Atlas Delmenhorst. Nur ein Qualifikationsspiel in beiden Wettbewerben Zunächst wird das einzige Qualifikationsspiel dieses Wettbewerbs ermittelt. Die übrigen sieben Vereine erhalten Freilose. Anschließend werden bereits die möglichen Viertelfinalpaarungen ausgelost. Das Qualifikationsspiel ist für den 25. oder 26. Juli angesetzt, die Viertelfinals folgen am 22. und 23. August.

Im Anschluss richtet sich die Aufmerksamkeit auf den Amateur-Wettbewerb. Dort werden die erste Runde und das Achtelfinale ausgelost. Anders als früher erfolgt die Ziehung ohne regionale Aufteilung. Alle 17 qualifizierten Mannschaften befinden sich in einem gemeinsamen Topf. Zu den Teilnehmern gehören die Oberligisten Lüneburger SK Hansa als Titelverteidiger, TuS BW Lohne, 1. FC Germania Egestorf-Langreder, Heeslinger SC, VfV 06 Borussia Hildesheim, SV Wilhelmshaven, SC Spelle-Venhaus, TuS Bersenbrück, BSV SW Rehden, FC Verden 04, SSV Vorsfelde, SC Hemmingen-Westerfeld und SV Vorwärts Nordhorn.