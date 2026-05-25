Heute ab 13 Uhr: Finale des Frauen-Niederrheinpokals im Livestream

Am Samstag wurde in der Duisburger schauinsland-reisen-arena der Niederrheinpokalsieger bei den Männern gesucht, am Pfingstmontag sind die Frauen dran. Dafür wird Euch zwar kein opulenter Finaltag der Amateure geboten, der zu den besten Amateur-Ideen des DFB aller Zeiten gehört, aber live im Wohnzimmer verfolgen könnt ihr das Spiel trotzdem. Denn ab 13 Uhr sind wir für Euch live vor Ort und übertragen Euch das Spiel zwischen dem MSV Duisburg, der auch bei den Frauen das Finale erreicht hat, und dem TSV Solingen live auf unserem YouTube-Kanal, in Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Niederrhein.
Gespielt wird am Pfingstmontag im Stadion an der Westender Straße, und natürlich freuen sich FuPa und der FVN besonders, wenn ihr auch vor Ort dabei sein wollt. Die Chance auf einen Doppel-Pokalsieg ist dabei schon etwas ganz Besonderes.
Der MSV Duisburg, der als Meister der Niederrheinliga bereits als Aufsteiger in die Regionalliga feststeht, setzte sich in der ersten Runde mit 6:0 beim Landesligisten SV Siegfried Materborn durch, um im Achtelfinale dann mit dem SV Brünen einen weiteren Landesligisten zu besuchen, und dort sogar 9:0 zu gewinnen. Im Viertelfinale kam es dann zu einem Niederrheinliga-Duell beim CfR Links, dass die Duisburgerinnen durch einen Treffer von Hanna Hamdi in der Nachspielzeit knapp mit 1:0 für sich entschied. Auch im Halbfinale gab es einen 1:0-Erfolg durch ein Tor von Edina Habibovic bei Rhenania Hamborn, einem weiteren Ligarivalen. Der MSV hat in dieser Saison also bisher kein Pokal-Heimspiel absolviert, und dennoch nicht einen Gegentreffer hinnehmen müssen.
Der TSV Solingen ist in der Landesliga, Gruppe 2 ebenfalls Spitzenreiter, steht unmittelbar vor dem Aufstieg in die Niederrheinliga. Zum Auftakt gelang dem TSV eine dicke Überraschung, als der Regionalligist GSV Moers durch zwei später Tore 2:0 besiegt wurde. Im Achtelfinale folgte dann ein dominantes 8:0 beim SV Wanheim aus der parallelen-Landesliga-Gruppe. Dramatisch verlief dann das Viertelfinale gegen den SV Winnekenendonk, ein weiteres Team aus der Landesliga-Parallelgruppe. Beim Stand von 1:1 ging das Spiel in die Verlängerung, in der der TSV in Führung ging, das 2:2 kassierte und in der 120. Minute dann doch dank eines Handelfmeters von Marisa Stöver noch 3:2 siegte. Beim 2:1 im Halbfinale gegen Grün-Weiß Lankern wurde dann nach Rückstand noch ein Sieg gefeiert.
Den Livestream könnt ihr hier gleich aus dem Text aufrufen, die Höhepunkte bei FuPa.tv erreicht ihr über den Link zum Liveticker, ebenfalls in diesem Text.