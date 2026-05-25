Heute ab 13 Uhr: Finale des Frauen-Niederrheinpokals im Livestream Niederrheinpokal der Frauen: Ab 13 Uhr messen sich der MSV Duisburg und der TSV Solingen im Endspiel. Ihr könnt die Partie im Livestream, im Ticker und bei FuPa.tv verfolgen. von Sascha Köppen · Heute, 10:40 Uhr · 0 Leser

Am Pfingstmontag spielen der MSV Duisburg und der TSV Solingen um den Niederrheinpokal der Frauen. – Foto: SSVg Velbert 02

Am Samstag wurde in der Duisburger schauinsland-reisen-arena der Niederrheinpokalsieger bei den Männern gesucht, am Pfingstmontag sind die Frauen dran. Dafür wird Euch zwar kein opulenter Finaltag der Amateure geboten, der zu den besten Amateur-Ideen des DFB aller Zeiten gehört, aber live im Wohnzimmer verfolgen könnt ihr das Spiel trotzdem. Denn ab 13 Uhr sind wir für Euch live vor Ort und übertragen Euch das Spiel zwischen dem MSV Duisburg, der auch bei den Frauen das Finale erreicht hat, und dem TSV Solingen live auf unserem YouTube-Kanal, in Zusammenarbeit mit dem Fußballverband Niederrhein.

Heute, 13:00 Uhr MSV Duisburg MSV Duisburg TSV Solingen TSV Solingen 13:00 live PUSH

Gespielt wird am Pfingstmontag im Stadion an der Westender Straße, und natürlich freuen sich FuPa und der FVN besonders, wenn ihr auch vor Ort dabei sein wollt. Die Chance auf einen Doppel-Pokalsieg ist dabei schon etwas ganz Besonderes. MSV Duisburg noch ohne Gegentor im Wettbewerb Der MSV Duisburg, der als Meister der Niederrheinliga bereits als Aufsteiger in die Regionalliga feststeht, setzte sich in der ersten Runde mit 6:0 beim Landesligisten SV Siegfried Materborn durch, um im Achtelfinale dann mit dem SV Brünen einen weiteren Landesligisten zu besuchen, und dort sogar 9:0 zu gewinnen. Im Viertelfinale kam es dann zu einem Niederrheinliga-Duell beim CfR Links, dass die Duisburgerinnen durch einen Treffer von Hanna Hamdi in der Nachspielzeit knapp mit 1:0 für sich entschied. Auch im Halbfinale gab es einen 1:0-Erfolg durch ein Tor von Edina Habibovic bei Rhenania Hamborn, einem weiteren Ligarivalen. Der MSV hat in dieser Saison also bisher kein Pokal-Heimspiel absolviert, und dennoch nicht einen Gegentreffer hinnehmen müssen.