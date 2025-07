Heute ab 10:30 Uhr: Auslosung der 2. Totopokalrunde

Die erste Pokalrunde mit 32 Partien ist am Dienstag abgeschlossen worden. Am heutigen Donnerstagavormittag um 10:30 Uhr wird die zweite Runde im Haus des Fußballs in München ausgelost. Der Bayerische Fußball-Verband (BFV) überträgt live auf seinem Instagram-Kanal.

Die Quintessenz aus Runde eins: Große Überraschungen oder gar Sensationen - Fehlanzeige! Seit der Totopokal-Reform zur Saison 2009/10 und der Einführung des Wunschlos-Verfahrens konnte sich zum ersten Mal kein einziger Kreissieger für die zweite Runde qualifizieren. Eigentlich, denn nun kommt das große Aber: Dem TSV Buchbach wurde der 8:1-Erstrundensieg beim TSV Geiselbullach am grünen Tisch aberkannt, der Bezirksligist steht damit in der zweiten Runde. Mehr zum Thema gibt`s hier in einem Sonderbeitrag! Für die Geiselbullacher (Lkr. Fürstenfeldbruck) natürlich ein doppelter Coup, unschwer auszumalen, wen der einzig verbliebene Kreissieger nun sich als Gegner auswählen wird...



Die verbliebenen 32 Teams werden in regionale Töpfe eingeteilt. Der klassenniedrigere Verein genießt Heimrecht. Duellieren sich Teams aus der gleichen Ligaebene, darf der Erstgezogene zuhause spielen.

Nichts Neues gibt`s in Sachen Losfeen: Die Lose zieht wieder Joachim Buchwieser, Vize-Präsident von LOTTO Bayern, die Aufsicht hat Verbands-Spielleiter Josef Janker.



Wir melden uns ab 10:30 Uhr von der Auslosung....