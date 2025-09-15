 2025-09-10T07:23:22.987Z

Allgemeines
Heute, 16 Uhr: Auslosung des Achtelfinales im Verbandspokal

Die Spannung im Bitburger Verbandspokal des Südwestdeutschen Fußballverbandes (SWFV) steigt: Die Auslosung der Achtelfinalbegegnungen findet heute, 15.09.2025 um 16:00 Uhr statt. Dabei werden die noch im Wettbewerb verbliebenen 16 Mannschaften aus einem Topf gezogen.

Die Mannschaften in der Übersicht

  • TSV Schott Mainz (Regionalliga Südwest)
  • SV Gonsenheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
  • VfR Wormatia Worms (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
  • TSV Gau-Odernheim (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
  • FC Arminia Ludwigshafen (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
  • FV Dudenhofen (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
  • FK 03 Pirmasens (Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar)
  • SG Hüffelsheim (Verbandsliga Südwest)
  • TuS Mechtersheim (Verbandsliga Südwest)
  • FC Bienwald Kandel (Verbandsliga Südwest)
  • TuS Marienborn (Verbandsliga Südwest)
  • SV Gimbsheim (Landesliga Ost)
  • VfR Grünstadt (Landesliga Ost)
  • TSV Fortuna Billigheim-Ingenheim (Landesliga Ost)
  • SV Büchelberg (Landesliga Ost)
  • TSG Wolfstein-Roßbach (Bezirksliga Westpfalz)
