Heusweiler II überrascht bei den "Theeltalbuwe"

Irgendwie läuft es bei den Theeltalbuwe" und ihrem neuen Trainer Steffen Heßler in dieser Saison noch nicht richtig rund. Auch gegen VfB Heusweiler II konnte Steffen Heßler mit der Leistung seiner Jungs alles andere als zufrieden sein. Vielleicht hatte man den Gegner unterschätzt und auf die leichte Schulter genommen. Immerhin verlor Heusweiler noch eine Woche zuvor vor eigenem Publikum mit 0:12 gegen Dirmingen-Berschweiler.

Nach der derben Niederlage stellte VfB-Trainer Rouven Klein sein Team um und dies brachte den erhofften Erfolg. Rouven Klein analysiert den 3:0-Erfolg so: "Nach dem 0:12 wollten wir die Partie gegen die SG eigentlich absagen. Doch wir haben uns zusammengerauft und versucht mit einfachen Mitteln zum Erfolg zu kommen. Mit einer soliden Defensive und einer großen Effizienz nach Standarts, haben wir die Partie am Ende zu unseren Gunsten entschieden. Ich hoffe, dieser Sieg gibt meinen Spielern wieder mehr Selbstvertrauen."