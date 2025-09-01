Heussner trifft fünffach bei TSV-Kantersieg

Von Beginn an war Obermelsungen die spielbestimmende Mannschaft und es dauerte gerade einmal acht Minuten, ehe Leona Heussner die Gastgeberinnen in Führung brachte. Eiterfeld, das in der Sommerpause einen größeren Personellen Aderlass hinnehmen musste, wusste kein Mittel gegen Obermelsungens Mittelstürmerin, die gerade einmal sechs Minuten später nach Vorlage von Luisa Bolender das 2:0 nachlegte. Vor sehr guter Kulisse am TSV-Heimspieltag mit insgesamt vier Heimspielen für Männer, Frauen und Jugend blieb der TSV am Drücker und kam in der 23. Minute durch Jette Schmidt zum 3:0-Halbzeitstand. Es war der erste Verbandsliga-Treffer für den Sommerneuzugang vom SV Unterhaun, die bereits in der Vorbereitung mit einigen Treffern auf sich aufmerksam gemacht hat und ebenso wie die gestern fehlende Paula Stöhr das Offensivspiel der Elf von Übungsleiter Nils Engelhardt deutlich verbessert.

Direkt nach Wiederanpfiff war es erneut Heussner, die nach Vorlage von Schmidt ihren dritten Treffer am Nachmittag perfekt machte. In der Folge nutzte Engelhardt die Chance, um durch einige Wechsel der sehr guten Trainingsbeteiligung seiner Spielerinnen gerecht zu werden. Obermelsungen war auch im zweiten Abschnitt die bessere Mannschaft - einzig in der Chancenverwertung hätten mehr Treffer herausspringen müssen. Die klare Feldüberlegenheit machte sich dann erst in der Schlussphase mit zwei weiteren Treffern im Ergebnis bemerkbar. Und wieder war es Heussner, die ihr Trefferkonto auf fünf hochschraubte und mit sechs Saisontreffern die Torschützenliste nach dem zweiten Spieltag die Torschützenlisten anführt. Die Vorlagen kamen von Carina Neubauer und Svenja Boge. Am Ende stand ein verdienter 6:0-Kantersieg. Den Schwung will Coach Engelhardt in den kommenden Spielen mitnehmen. Nächster Gegner ist am Samstag um 15 Uhr auswärts der Aufsteiger SV Anraff.