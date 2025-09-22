Heußer fliegt vom Platz, späte Gegentore entscheiden Partie

Eintracht Braunschweig hat im Heimspiel gegen die SV Elversberg die nächste bittere Niederlage hinnehmen müssen. Am sechsten Spieltag der 2. Bundesliga unterlagen die Löwen mit 1:4 (1:2) – und beendeten damit bereits das zweite Spiel in Folge in Unterzahl. Erneut war es eine Gelb-Rote Karte, dieses Mal gegen Robin Heußer (63.), die dem Spielverlauf eine entscheidende Wendung gab. In der Schlussphase nutzten die Gäste ihre Überzahl eiskalt aus und entschieden die Partie mit zwei späten Treffern.

Dabei hatte Eintracht durchaus mutig begonnen und sich bereits in der dritten Minute eine Großchance auf die Führung erarbeitet – doch der Konter blieb unvollendet. Stattdessen trafen die Gäste bei ihrer ersten gefährlichen Aktion: Younes Ebnoutalib fälschte einen Schuss unhaltbar zum 0:1 ab (12.).

„Nach dem Ausgleich haben wir gut zusammengesteckt, sind mutig gewesen und haben vorne viel Druck aufgebaut“, beschrieb Torhüter Ron-Thorben Hoffmann die starke Phase seiner Mannschaft.

Doch die Löwen zeigten Moral und kamen nur acht Minuten später zum verdienten Ausgleich. Erencan Yardimci wuchtete eine Flanke von Mehmet Aydin per Kopf zum 1:1 in die Maschen. Es war der verdiente Lohn für den hohen Aufwand.

Dennoch ging Elversberg mit einer Führung in die Pause. Nach einem Einwurf verteidigte die Eintracht schlampig, Jan Gyamerah nutzte den Raum und traf durch mehrere Abwehrbeine hindurch zum 1:2 (34.).

„Wir stellen uns beim zweiten Gegentor richtig dumm an. Da wünsche ich mir einfach, dass wir den Ball vernünftig klären“, so Hoffmann weiter.

In Überzahl wird Elversberg eiskalt

Nach dem Seitenwechsel kam Patrick Nkoa für Louis Breunig, und die Eintracht war zunächst klar am Drücker. Nkoa setzte bei einem Freistoß ein erstes Ausrufezeichen, traf aber nur die Latte (52.). Auch Di Michele Sánchez (53.) und Aydin per Freistoß (56.) scheiterten knapp.

Trainer Heiner Backhaus hatte die Formation auf ein 3-5-2 umgestellt, um Elversbergs Spiel zu spiegeln – mit Erfolg: „Das Momentum war auf unserer Seite. Wir waren präsent in der Box, hatten zwei Belagerungssituationen“, so der Coach.

Doch dann folgte die spielentscheidende Szene: Robin Heußer, bereits verwarnt, stoppte einen Angriff vor dem eigenen Strafraum – Gelb-Rot (63.). Es war bereits der dritte Platzverweis für die Löwen in den letzten vier Spielen.

„Die Gelb-Rote Karte behindert unser eigenes Spiel“, sagte Backhaus. „Wir müssen in Zukunft darüber sprechen, warum wir so viele Karten sammeln. Vielleicht müssen wir im Training noch pingeliger sein.“

Für Florian Flick war der Platzverweis der Knackpunkt: „Keiner von uns ist naiv, aber teilweise fehlt uns das Gespür, wann wir foulen müssen und wann nicht. Diese Fehler müssen wir abstellen.“

Elversberg spielte die Überzahl zunächst wenig zwingend, doch in der 79. Minute nutzte Ebnoutalib einen Stellungsfehler von Nkoa zum 1:3. Nur sieben Minuten später sorgte Frederik Schmahl nach Vorarbeit von Otto Stange für den 1:4-Endstand.

Eintracht erneut nicht clever genug

„Das war kein erwachsener Auftritt heute von uns“, bilanzierte Hoffmann selbstkritisch. „Wir haben in den letzten vier Spielen keine Ergebnisse geholt. Wir sollten uns wieder darauf besinnen, dass die Art und Weise erstmal egal ist – wir müssen punkten.“

Trotz des erneut enttäuschenden Ergebnisses war der Wille der Mannschaft erkennbar – bis zur 70. Minute hielten die Löwen die Partie offen. Auch Trainer Vincent Wagner zollte der Eintracht Respekt: „Braunschweig ist in der zweiten Halbzeit stark aus der Kabine gekommen. Aber ab der Gelb-Roten Karte wurde das Spiel für uns einfacher.“

Blick nach vorn

Mit sieben Punkten aus sechs Spielen rutschen die Löwen ins untere Tabellendrittel ab. Die defensive Stabilität der ersten Saisonwochen ist inzwischen brüchig geworden – allein neun Gegentreffer in den letzten beiden Partien sind Ausdruck der aktuellen Formkrise.

Die nächste Gelegenheit zur Wiedergutmachung bietet sich am Sonntag, dem 28. September (13.30 Uhr), wenn die Eintracht im LVM-Preußenstadion bei Preußen Münster gastiert. Dann allerdings erneut ohne Robin Heußer, der seine Sperre absitzen muss.

Das Spiel im Stenogramm:

Eintracht Braunschweig: Hoffmann (C) – Flick, Aydin, Yardimci (67. Polter), Marie (81. Sané), Breunig (46. Nkoa), Bell Bell (60. Gómez), Ehlers, Di Michele Sánchez, Heußer, Conteh (67. Szabó)

SV Elversberg: Kristof – Conde (88. Sickinger), Poreba, Conté (62. Stange), Pinckert (C), Ebnoutalib, Petkov (62. Schmahl), Zimmerschied (76. Malanga), Gyamerah, Rohr (76. Le Joncour), Keidel

Tore:

0:1 Ebnoutalib (12.)

1:1 Yardimci (20.)

1:2 Gyamerah (34.)

1:3 Ebnoutalib (79.)

1:4 Schmahl (86.)

Gelbe Karten: Conteh, Heußer, Di Michele Sánchez / Conté, Pinckert, Rohr, Keidel, Stange, Conde

Gelb-Rot: Heußer (63., Foulspiel)

Schiedsrichter: Jarno Wienefeld

Zuschauer: 20.085 (davon 169 Gästefans)