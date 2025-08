Heuschkel ist zurück – Zuhause am Steg

Mit der Verpflichtung von Heuschkel gewinnt die Wismut nicht nur sportliche Qualität, sondern auch einen Charakterspieler mit Wismut-Vergangenheit und Erfahrung. Der Vollblutstürmer ist in Gera längst eine lebende Legende: Mit 40 Treffern in einer Saison hielt er bis zur Spielzeit 2022/23 den Torrekord der Thüringenliga und zementierte damit seinen Status als einer der gefährlichsten Angreifer der Wismut-Historie. Moritz Dittmann (FC Schweina-Gumpelstadt) brach dann diesen Rekord mit 42 Saisontoren vor wenigen Jahren.

Seine erste Station bei der Wismut trat Heuschkel im Jahr 2010 an – nach Engagements bei Rot-Weiß Erfurt und SCHOTT Jena. In 122 Ligaspielen traf er damals satte 100 Mal für die BSG. Nach erfolgreichen Jahren bei Einheit Rudolstadt, bei Motor Altenburg und dem Stadtrivalen Westvororte kehrte er 2019 bereits einmal zurück. In nur 22 Spielen gelangen ihm dabei 36 Tore – eine unfassbare Quote, die nur durch die pandemiebedingten Saisonabbrüche nicht in einem weiteren Rekord mündete. Dass der Torinstinkt nie verloren ging, zeigte Heuschkel auch in den vergangenen vier Jahren: Für Niederpöllnitz und Stadtroda netzte er in der Landesklasse über 60 Mal ein. Nun also ein weiteres Mal die Rückkehr an den Steg – und ein emotionales Kapitel für einen, der den Verein nie ganz losgelassen hat.