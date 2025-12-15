Heumann verlängert bis 2027: FV Ravensburg setzt auf Kontinuität

Der Oberligist FV Ravensburg hat den Vertrag mit seinem sportlichen Leiter Alexander Heumann vorzeitig bis 2027 verlängert. Damit unterstreicht der Oberligist das Vertrauen in eine personelle Konstellation, die seit mehreren Spielzeiten für Struktur, Ruhe und eine nachvollziehbare sportliche Entwicklung steht.

Alexander Heumann ist seit der Saison 22/23 beim FV Ravensburg tätig. Erst im Februar dieses Jahres war sein ursprünglich laufender Vertrag bis 2026 um ein weiteres Jahr verlängert worden. Nun folgt der nächste Schritt, der den eingeschlagenen Weg absichern soll. In der Mitteilung des Vereins heißt es, Alexander Heumann habe „gemeinsam mit dem Trainerteam zur sportlichen Stabilität und Weiterentwicklung des Teams und des Vereins beigetragen“. Weiter betont der FV Ravensburg: „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die anstehende Rückrunde.“

Die sportliche Zwischenbilanz liefert eine solide Grundlage für diese Entscheidung. In der Oberliga Baden-Württemberg belegt der FV Ravensburg aktuell den fünften Tabellenplatz. Nach 19 Spielen stehen 31 Punkte zu Buche, erzielt durch neun Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Der Verein bewegt sich damit in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen und hat sich im oberen Tabellendrittel etabliert.