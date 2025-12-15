Heumann verlängert bis 2027: FV Ravensburg setzt auf Kontinuität

Der Oberligist FV Ravensburg hat den Vertrag mit seinem sportlichen Leiter Alexander Heumann vorzeitig bis 2027 verlängert. Damit unterstreicht der Oberligist das Vertrauen in eine personelle Konstellation, die seit mehreren Spielzeiten für Struktur, Ruhe und eine nachvollziehbare sportliche Entwicklung steht.
Alexander Heumann ist seit der Saison 22/23 beim FV Ravensburg tätig. Erst im Februar dieses Jahres war sein ursprünglich laufender Vertrag bis 2026 um ein weiteres Jahr verlängert worden. Nun folgt der nächste Schritt, der den eingeschlagenen Weg absichern soll. In der Mitteilung des Vereins heißt es, Alexander Heumann habe „gemeinsam mit dem Trainerteam zur sportlichen Stabilität und Weiterentwicklung des Teams und des Vereins beigetragen“. Weiter betont der FV Ravensburg: „Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit und die anstehende Rückrunde.“
Die sportliche Zwischenbilanz liefert eine solide Grundlage für diese Entscheidung. In der Oberliga Baden-Württemberg belegt der FV Ravensburg aktuell den fünften Tabellenplatz. Nach 19 Spielen stehen 31 Punkte zu Buche, erzielt durch neun Siege, vier Unentschieden und sechs Niederlagen. Der Verein bewegt sich damit in Schlagdistanz zu den Spitzenplätzen und hat sich im oberen Tabellendrittel etabliert.
Ein wesentlicher Faktor für diese Entwicklung ist die Arbeit des Trainerteams. In seinem Fazit zur Hinrunde 2025/26 hebt der Verein hervor, dass es dem „Trainerteam um Cheftrainer Rahman Soyudogru und seinen Co Trainern Harun Toprak, Nicolas Jann und Kevin Kraus gelungen ist, eine Mannschaft zu Formen die mit großer Geschlossenheit auftritt und sich durch gute Leistungen Platz 5 in der Oberliga erspielt hat“. Diese Geschlossenheit gilt als zentrales Merkmal der bisherigen Saison.
Entsprechend fällt auch die Gesamtbewertung aus. „Man ist beim FV Ravensburg sehr zufrieden mit dem Verlauf der Hinrunde und möchte den eingeschlagenen Weg in der Rückrunde fortsetzen“, heißt es abschließend.