Heuchlingen glänzt, Söhnstetten jubelt, Jagstzell siegt spät

In den Staffeln der Kreisliga A des Bezirks Ostwürttemberg war einiges geboten. Hier gibt es den ausführlichen Rückblick und den Service für jede Staffel.
Kreisliga A1:
SG Bettringen II – TSV Waldhausen 2:2
Ein spannendes Spiel mit viel Einsatz und Wendungen. Die Gastgeber gingen nach einem unglücklichen Eigentor von Dominic Wendel (19.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Kenny Maurice Spengler (53.) für Waldhausen aus. Florian Feifel (68.) brachte Bettringen erneut in Front, doch Florian Hausner (81.) rettete den Gästen mit seinem Treffer kurz vor Schluss den Punkt.
SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TV Straßdorf 1:2
In einer intensiven Begegnung nutzte Davut Özbek (35.) einen Foulelfmeter zur Führung für Straßdorf. Die Hausherren kämpften sich durch Marcel Weinhardt (76.) zurück, doch Dominik Bertsch (84.) sorgte mit seinem späten Treffer für den knappen Auswärtssieg des TV Straßdorf.
TSV Mutlangen – TSV Heubach 4:1
Nach einem frühen Rückstand durch Alexander Dalinger (15.) zeigte Mutlangen Moral. Gezim Zymeri (21.) glich aus, bevor Sebastian Steinke (50.) die Partie drehte. Egzon Zejnulahi (55., 72.) schnürte anschließend einen Doppelpack und machte den deutlichen Heimsieg perfekt.
FC Schechingen – TSV Großdeinbach 1:4
Großdeinbach präsentierte sich eiskalt vor dem Tor. Dominic Melcher (22.) traf zur Führung, Tobi Wahl (45.+2, 75.) erhöhte mit zwei Treffern, ehe Aron Abele (77.) für Schechingen verkürzte. Elvan Beyer (81.) stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her und sorgte für klare Verhältnisse.
1. FC Stern Mögglingen – FC Spraitbach 2:0
Vor 180 Zuschauern zeigte Mögglingen eine starke Leistung. Leon-Jelisar Bechthold (58.) brachte den Gastgeber in Führung, und Jaden Paul Mücke (87.) machte kurz vor Schluss alles klar. Spraitbach kam zwar zu Chancen, konnte diese aber nicht nutzen.
1. FC Eschach – TV Heuchlingen 1:4
Die Gäste aus Heuchlingen überzeugten mit Effektivität. Lukas Dollinger (45.+1) traf kurz vor der Pause, danach erhöhte Nico Waidmann (56., 66./Foulelfmeter) per Doppelpack. Felix Bauer (68.) verkürzte kurzzeitig, bevor Waidmann (86.) mit seinem dritten Treffer den Endstand markierte. Pascal Gosolitsch vergab zudem für Eschach einen Strafstoß (70.).
SV Hussenhofen – SGM Lautern-Essingen 0:4
Lautern-Essingen dominierte von Beginn an. Uwe Sonnleitner (14./Foulelfmeter, 41.) traf doppelt, dazwischen sorgte Leander Walke (37.) für das 0:2. Patrick Weber (73.) erhöhte noch, bevor Peter Schwarzkopf (76.) nach Gelb-Rot vom Platz musste. Ein souveräner Auftritt der Gäste.
TSB Schwäbisch Gmünd – TV Herlikofen 1:1
Die Gmünder erwischten den besseren Start: Alexander Buchmann (35.) traf zur Führung. Direkt nach Wiederanpfiff glich Marlon Großmann (46.) per Foulelfmeter für Herlikofen aus. Beide Teams spielten danach engagiert, doch weitere Tore wollten nicht mehr fallen.
Kreisliga A2:
Sportfreunde Rosenberg – SG Eigenzell-Ellenberg 0:1
Die Gäste aus Eigenzell-Ellenberg erwischten den besseren Start und gingen früh durch Denis Eisemann (10.) in Führung. Im weiteren Spielverlauf entwickelte sich ein umkämpftes Match mit Chancen auf beiden Seiten, doch Rosenberg konnte den Rückstand trotz engagiertem Auftreten nicht mehr ausgleichen.
SC Unterschneidheim – SV Pfahlheim 0:2
Pfahlheim überzeugte mit einer konzentrierten Leistung und setzte in der ersten Halbzeit die entscheidenden Nadelstiche. Julian Köppel (21.) eröffnete den Torreigen, ehe Dominik Groll (43.) kurz vor der Pause nachlegte. Unterschneidheim fand danach kaum Wege, die stabile Gästeabwehr zu überwinden.
SV Jagstzell – FC Röhlingen 2:1
Ein spannendes Duell, das bis in die Nachspielzeit offenblieb. Felix Schilk (32.) brachte Röhlingen per Handelfmeter in Führung, doch Antonio Saveski (66.) glich für Jagstzell aus. In der Nachspielzeit sorgte Leon Runge (90.+3) mit einem späten Treffer für großen Jubel beim Heimteam.
FC Ellwangen – FV Viktoria Wasseralfingen 3:1
Vor 150 Zuschauern zeigte Ellwangen eine starke zweite Halbzeit. Nach dem Rückstand durch Luca Winkler (41.) drehte die Heimelf die Partie spät: Kadir Ciraci (70.) erzielte den Ausgleich, ehe Kerim Ciraci (90.+4) per Foulelfmeter die Wende perfekt machte. Jusef Taher (90.+5) setzte in der Nachspielzeit den Schlusspunkt.
SGM Rindelbach/Neunheim – FSV Zöbingen 3:3
Ein echtes Torfestival mit vielen Wendungen. Luka Erhardt (14.) brachte die Gastgeber in Front, doch Eugen Konetzky (33.) und Gabriel Gruber (57.) drehten das Spiel zugunsten von Zöbingen. Lukas Wanner (78.) glich zunächst aus, ehe Leon Rößner (88.) die Gäste erneut in Führung brachte. Doch Wanner (89.) traf postwendend zum umjubelten 3:3-Endstand.
TSV Adelmannsfelden – SGM Fachsenfeld/Dewangen 0:1
In einer ausgeglichenen Partie machte ein frühes Tor den Unterschied. Tim Wiedmann (9.) traf für die Gäste, die in der Folge clever verteidigten und den knappen Vorsprung über die Zeit brachten. Adelmannsfelden fand kein Mittel gegen die disziplinierte Abwehr.
TSV Westhausen – SV Lauchheim 3:1
Der TSV Westhausen erwischte einen Start nach Maß: Lukas Straubmüller (10.) traf früh zur Führung. Nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Julian Hanke (36.) drehte Daniel Schneider (38., 88.) mit zwei wichtigen Treffern die Partie endgültig zugunsten der Gastgeber.
SV Kerkingen – TSG Abtsgmünd 0:0
Eine hart umkämpfte Begegnung, in der beide Teams defensiv stabil standen. Chancen waren zwar vorhanden, doch sowohl Kerkingen als auch Abtsgmünd ließen im Abschluss die nötige Konsequenz vermissen. Am Ende blieb es bei einer Punkteteilung ohne Tore.
