Heuchlingen glänzt, Söhnstetten jubelt, Jagstzell siegt spät

SG Bettringen II – TSV Waldhausen 2:2

Ein spannendes Spiel mit viel Einsatz und Wendungen. Die Gastgeber gingen nach einem unglücklichen Eigentor von Dominic Wendel (19.) in Führung. Nach dem Seitenwechsel glich Kenny Maurice Spengler (53.) für Waldhausen aus. Florian Feifel (68.) brachte Bettringen erneut in Front, doch Florian Hausner (81.) rettete den Gästen mit seinem Treffer kurz vor Schluss den Punkt.

SGM Alfdorf/Hintersteinenberg – TV Straßdorf 1:2

In einer intensiven Begegnung nutzte Davut Özbek (35.) einen Foulelfmeter zur Führung für Straßdorf. Die Hausherren kämpften sich durch Marcel Weinhardt (76.) zurück, doch Dominik Bertsch (84.) sorgte mit seinem späten Treffer für den knappen Auswärtssieg des TV Straßdorf.

TSV Mutlangen – TSV Heubach 4:1

Nach einem frühen Rückstand durch Alexander Dalinger (15.) zeigte Mutlangen Moral. Gezim Zymeri (21.) glich aus, bevor Sebastian Steinke (50.) die Partie drehte. Egzon Zejnulahi (55., 72.) schnürte anschließend einen Doppelpack und machte den deutlichen Heimsieg perfekt.

FC Schechingen – TSV Großdeinbach 1:4

Großdeinbach präsentierte sich eiskalt vor dem Tor. Dominic Melcher (22.) traf zur Führung, Tobi Wahl (45.+2, 75.) erhöhte mit zwei Treffern, ehe Aron Abele (77.) für Schechingen verkürzte. Elvan Beyer (81.) stellte kurz darauf den alten Abstand wieder her und sorgte für klare Verhältnisse.

1. FC Stern Mögglingen – FC Spraitbach 2:0

Vor 180 Zuschauern zeigte Mögglingen eine starke Leistung. Leon-Jelisar Bechthold (58.) brachte den Gastgeber in Führung, und Jaden Paul Mücke (87.) machte kurz vor Schluss alles klar. Spraitbach kam zwar zu Chancen, konnte diese aber nicht nutzen.

1. FC Eschach – TV Heuchlingen 1:4

Die Gäste aus Heuchlingen überzeugten mit Effektivität. Lukas Dollinger (45.+1) traf kurz vor der Pause, danach erhöhte Nico Waidmann (56., 66./Foulelfmeter) per Doppelpack. Felix Bauer (68.) verkürzte kurzzeitig, bevor Waidmann (86.) mit seinem dritten Treffer den Endstand markierte. Pascal Gosolitsch vergab zudem für Eschach einen Strafstoß (70.).

SV Hussenhofen – SGM Lautern-Essingen 0:4

Lautern-Essingen dominierte von Beginn an. Uwe Sonnleitner (14./Foulelfmeter, 41.) traf doppelt, dazwischen sorgte Leander Walke (37.) für das 0:2. Patrick Weber (73.) erhöhte noch, bevor Peter Schwarzkopf (76.) nach Gelb-Rot vom Platz musste. Ein souveräner Auftritt der Gäste.

TSB Schwäbisch Gmünd – TV Herlikofen 1:1

Die Gmünder erwischten den besseren Start: Alexander Buchmann (35.) traf zur Führung. Direkt nach Wiederanpfiff glich Marlon Großmann (46.) per Foulelfmeter für Herlikofen aus. Beide Teams spielten danach engagiert, doch weitere Tore wollten nicht mehr fallen.