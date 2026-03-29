Heuchelheim untermauert Aufstiegsambitionen

GIEßEN | In einer Partie, die lange Zeit von taktischer Disziplin geprägt war, setzte sich der Favorit TSF Heuchelheim III letztlich souverän mit 3:0 gegen den TSV Rödgen durch. Während die Hausherren damit den Relegationsplatz festigen, hadert Rödgen mit einem folgenschweren Platzverweis.
Abtasten mit glücklichem Ende für die Hausherren
Am heutigen Sonntag empfing der Tabellenzweite aus Heuchelheim (16 Siege) die Gäste vom TSV Rödgen. Die Rollenverteilung schien klar, doch Rödgen reiste mit der Empfehlung von zwei Siegen im neuen Jahr selbstbewusst an. Die Anfangsphase spiegelte dies wider: Beide Teams agierten zunächst fahrig, viele Fehlpässe prägten das Bild im Mittelfeld, die Abwehrketten ohne Fehl und Tadel.
Nach einer Viertelstunde nahm die Begegnung jedoch an Fahrt auf. Ein gefährlicher Wiegandt-Freistoß (14.) strich nur knapp am Pfosten des Rödgener Gehäuses vorbei. Im Gegenzug fast die kalte Dusche für den Favoriten: Selami Kaya setzte sich stark auf dem Flügel durch und umkurvte Keeper Florian Damm, doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Ball im Aus – korrekte Entscheidung. In der 19. Minute fiel dann der Führungstreffer für die TSF: Eine scharfe Hereingabe von der Außenbahn entwickelte sich im Rödgener Strafraum zum Flipperball. Tony Neumann erzwang die Situation, und beim Rettungsversuch lenkte Leon Friebe das Leder an den Innenpfosten, von wo der Ball zum 1:0 über die Linie trudelte.
Rödgener Abwehrbollwerk hält vorerst stand
In der Folge zog sich Rödgen tief in die eigene Hälfte zurück. Trotz der Umstellungen in der Defensive – Jörg Hofmann rückte in die Spitze, während Bender fehlte – stand das Bollwerk der Gäste sicher. Heuchelheim biss sich an der vielbeinigen Abwehr die Zähne aus. Die beste Chance zum Ausgleich vergab Hofmann selbst, als er einen Freistoß präzise neben den Pfosten zirkelte, doch TSF-Schlussmann Damm fischte das Leder mit einer Glanzparade aus dem Eck (35.).
Rödgen bäumt sich auf, Heuchelheim souverän
Die zweite Halbzeit begann schleppend, bis die 50. Spielminute die Statik des Spiels veränderte: Mehmet Kaya, bereits in der 15. Minute wegen Meckerns verwarnt, musste nach einem Foulspiel mit Gelb-Rot vorzeitig zum Duschen. In Unterzahl lockerte Rödgen nun zwangsläufig die Deckung und suchte das Heil in der Offensive.
Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch: Erst parierte Rödgens Keeper Wenzel im 1 gegen 1 gegen Karimi (65.), dann schob Damian Josephs den Ball auf der Gegenseite aus spitzem Winkel ans Außennetz (75.). Die Entscheidung fiel schließlich in der 87. Minute: Nach einem Eckball profitierte Heuchelheim von einem Torwartfehler der Rödgener und erhöhte auf 2:0. In der Nachspielzeit (90.+1) schraubte Leimann das Ergebnis gegen nun völlig konfuse Gäste auf 3:0 hoch.
Ausblick: Osterpause vor dem Endspurt
Das Ergebnis spiegelt den Spielverlauf zwar etwas zu deutlich wider, der Heuchelheimer Sieg ist jedoch aufgrund der Spielanteile verdient. Die TSF III haben nun bei einem Spiel weniger fünf Punkte Vorsprung auf den Verfolger MTV Gießen III und steuern klar auf die Relegation zu. Rödgen verbleibt auf Rang 10.
Nach der Osterpause geht es für beide Teams am 12. April weiter: Rödgen empfängt den ACE Gießen, während Heuchelheim beim Tabellenschlusslicht FSV Beuern gastiert.