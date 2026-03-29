Heuchelheim untermauert Aufstiegsambitionen von Tilo Wenzel · Heute, 16:07 Uhr · 0 Leser

GIEßEN | In einer Partie, die lange Zeit von taktischer Disziplin geprägt war, setzte sich der Favorit TSF Heuchelheim III letztlich souverän mit 3:0 gegen den TSV Rödgen durch. Während die Hausherren damit den Relegationsplatz festigen, hadert Rödgen mit einem folgenschweren Platzverweis. Abtasten mit glücklichem Ende für die Hausherren

Am heutigen Sonntag empfing der Tabellenzweite aus Heuchelheim (16 Siege) die Gäste vom TSV Rödgen. Die Rollenverteilung schien klar, doch Rödgen reiste mit der Empfehlung von zwei Siegen im neuen Jahr selbstbewusst an. Die Anfangsphase spiegelte dies wider: Beide Teams agierten zunächst fahrig, viele Fehlpässe prägten das Bild im Mittelfeld, die Abwehrketten ohne Fehl und Tadel. Nach einer Viertelstunde nahm die Begegnung jedoch an Fahrt auf. Ein gefährlicher Wiegandt-Freistoß (14.) strich nur knapp am Pfosten des Rödgener Gehäuses vorbei. Im Gegenzug fast die kalte Dusche für den Favoriten: Selami Kaya setzte sich stark auf dem Flügel durch und umkurvte Keeper Florian Damm, doch das Schiedsrichtergespann entschied auf Ball im Aus – korrekte Entscheidung. In der 19. Minute fiel dann der Führungstreffer für die TSF: Eine scharfe Hereingabe von der Außenbahn entwickelte sich im Rödgener Strafraum zum Flipperball. Tony Neumann erzwang die Situation, und beim Rettungsversuch lenkte Leon Friebe das Leder an den Innenpfosten, von wo der Ball zum 1:0 über die Linie trudelte.