Heuchelheim nach 1:1 beim Türkischen SV gerettet

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SV Wiesbaden in der Relegation erst nach Kinzenbach

Heuchelheim hat nun vor seinem letzten Spiel gegen Dietkirchen einen Drei-Punkte-Puffer zum Viertletzten SV Wiesbaden. Und den Bonus des besseren direkten Vergleichs (Hinspiel 2:0 für den SVW, Rückspiel 3:0 für TSF). Damit ist klar: Durch die 1:4-Pleite bei SF/BG Marburg ist der Tabellendrittletzte VfR Limburg 07 nicht mehr zu retten, geht der Sportverein als Viertletzter in die Relegation. Am 7. Juni führt der Weg zunächst zur SG Kinzenbach, dem Dritten der Gruppenliga Gießen/Marburg, aus der es mit Meister TSG Wieseck und Vize SG Obbornhofen/Bellersheim zwei Direktaufsteiger gibt. Am 10. Juni hätte der SVW gegen den Vize der Gruppenliga Wiesbaden (nach derzeitigem Stand TuRa Niederhöchstadt) Heimrecht. "Ich bin dankbar, dass sich Marburg sportlich verhalten hat, aber immer noch echt ein Stück weit entsetzt, wie wir in diese Lage kommen konnte", sagt Markus Walter, Vorsitzender des SV Wiesbaden. Und hofft nun in der Relegation auf einen kollektiven Kraftakt.