Heuberg kämpft sich zurück – Krauchenwies setzt sich durch

– Foto: Sarah Hanner

Bereits in der 3. Minute bot sich der SGM die erste gute Gelegenheit. Marco Mauz kam nach einer Flanke frei zum Kopfball, setzte den Ball jedoch knapp am linken Pfosten vorbei. In der Anfangsphase blieben klare Torchancen ansonsten Mangelware. In der 11. Minute erhielt der TSV Harthausen einen Foulelfmeter, nachdem der Heuberger Torhüter in einer unübersichtlichen Strafraumszene beim Versuch, den Ball zu erreichen, einen Gegenspieler zu Fall brachte. Tunay Balci verwandelte den Strafstoß sicher zur 1:0-Führung. Die Antwort der SG Heuberg ließ nicht lange auf sich warten. In der 18. Minute scheiterte Hanjo Merz mit einem freien Abschluss aus kurzer Distanz am stark reagierenden Harthausener Schlussmann. Drei Minuten später landete eine direkt getretene Ecke von Tim Haselmaier an der Latte. Nur zwei Minuten danach hatte Elia Ruf den Ausgleich auf dem Fuß. Nach einem Konter ließ der TSV-Keeper einen Distanzschuss abprallen, doch die Harthausener Abwehr klärte den Nachschuss. Mit zunehmender Spielzeit übernahm die SG Heuberg die Kontrolle und erspielte sich die besseren Möglichkeiten, während Harthausen die knappe Führung in die Halbzeit rettete. Nach dem Seitenwechsel dauerte es nicht lange, bis die Partie Fahrt aufnahm. In der 33. Minute vergab Tim Abt nach einem Konter die große Chance auf das 2:0, als er frei auf Adrian Schütz zulief, seinen Abschluss jedoch zu zentral platzierte. Nur eine Minute später fiel stattdessen der Ausgleich: Nach einem Ballverlust des TSV vor dem eigenen Strafraum erkannte Elia Ruf, dass der Torhüter zu weit vor seinem Tor stand, und traf mit einem sehenswerten Distanzschuss zum 1:1. Die Zweikämpfe wurden nun intensiver und das Spiel deutlich umkämpfter. In der 36. Minute brachte Harthausen eine gefährliche Flanke aus dem Halbfeld in den Strafraum, fand jedoch keinen Abnehmer. In der 54. Minute scheiterte der TSV zunächst mit einem Freistoß an der Mauer. Im direkten Gegenzug schlug die SG Heuberg eiskalt zu: Nach einem sehenswerten Doppelpass zwischen David Bücheler und Lukas Glückler musste Glückler den Ball nur noch ins leere Tor einschieben. In der Schlussphase verpasste die SG Heuberg eine frühere Entscheidung. Lukas Glückler lief in der 60. Minute nach einem Ballverlust der Harthausener Defensive allein auf den Torhüter zu, scheiterte jedoch an dessen starker Parade. Auch Matty Wetterer fand kurz darauf seinen Meister im TSV-Keeper. Am Ende blieb es beim verdienten 2:1-Erfolg der SG Heuberg, die nach einer starken Aufholjagd erfolgreich in das Turnier startet.