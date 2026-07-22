Heuberg-Bära-Pokal: Traumstart für Bitz und für den Gastgeber

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Der diesjährige Heuberg-Bära-Pokal ist mit mitreißenden Auftaktpartien in der Gruppe A gestartet. Die Sportfreunde Bitz und die gastgebende SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim feierten am heutigen Mittwoch die Siege und sicherten sich die ersten Tabellenplätze. Mit großer Vorfreude blicken die Anhänger nun auf den Einstieg der Gruppe B und die kommenden Turniertage, die am Sonntag in einem packenden Finale gipfeln werden.

Mit spürbarer Leidenschaft und Entschlossenheit haben die ersten Teams am Mittwoch das Turnier auf dem Heuberg eröffnet. Die Sportfreunde Bitz setzten im Auftaktspiel der Gruppe A direkt ein beeindruckendes Ausrufezeichen und bezwangen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten deutlich mit 4:0. Auch die gastgebende SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim wusste den heimischen Vorteil emotional zu nutzen: Sie ließ dem Debütanten SV Böttingen keine Chance und sicherte sich einen umjubelten 3:0-Erfolg.

Die aktuelle Tabellensituation der Gruppe A

Durch den engagierten Startaufgalopp haben sich die Sportfreunde Bitz mit drei Punkten und einem Torverhältnis von 4:0 vorerst an die Tabellenspitze der Gruppe A gesetzt. Dicht auf den Fersen folgt die gastgebende SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim, die nach ihrem Sieg ebenfalls drei Zähler verbuchen kann. Für den drittplatzierten SV Böttingen (0:3 Tore) sowie die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten (0:4 Tore) auf Platz vier bedeutet dieser Startschuss, dass sie in den kommenden Partien bereits sportlich unter Zugzwang stehen.

Premiere und Spannung in der Gruppe B

Am morgigen Donnerstag greifen nun auch die Mannschaften der Gruppe B in das Geschehen ein. Den Anfang macht um 18:15 Uhr die etablierte SG FV Meßstetten/SV Tieringen, die sich mit der SGM Nusplingen/Obernheim misst. Im unmittelbaren Anschluss stehen sich um 19:30 Uhr der FC Winterlingen und der SV Königsheim gegenüber. Für beide Mannschaften ist dieses Flutlichtspiel ein ganz besonderer emotionaler Moment, da sie bei diesem prestigeträchtigen Turnier ihr langersehntes Debüt feiern.

Ein kräftezehrendes Programm bis zum Wochenende

Am Freitag nimmt die Gruppenphase weiter an sportlicher Intensität zu. In der Gruppe A fordert um 18:00 Uhr die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim heraus, ehe der SV Böttingen um 19:15 Uhr auf die formstarken Sportfreunde Bitz trifft. Abgerundet wird der Freitagabend um 20:30 Uhr durch das Aufeinandertreffen der SGM Nusplingen/Obernheim und des FC Winterlingen.

Der vollgepackte Turniersamstag

Der Samstag verlangt den Teams ab den Vormittagsstunden noch einmal alles ab und bietet gleich fünf Partien. Den Auftakt bestreiten der SV Königsheim und die SG FV Meßstetten/SV Tieringen um 11:00 Uhr. Um 12:15 Uhr kommt es zum mit Spannung erwarteten Kräftemessen zwischen den Sportfreunden Bitz und der SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim. Danach trifft die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten um 13:30 Uhr auf den SV Böttingen. In der Gruppe B spielt die SG FV Meßstetten/SV Tieringen um 14:45 Uhr gegen den FC Winterlingen, bevor die SGM Nusplingen/Obernheim und der SV Königsheim um 16:00 Uhr den intensiven Vorrundenspieltag abschließen.

Der finale Kampf um den Pokal

Am Sonntag steuert das Turniergeschehen auf seinen absoluten Höhepunkt zu. Die Nervosität wird spürbar steigen, wenn ab 11:00 Uhr das erste Halbfinale zwischen dem Erstplatzierten der Gruppe B und dem Zweiten der Gruppe A angepfiffen wird. Um 12:30 Uhr streiten der Sieger der Gruppe A und der Zweite der Gruppe B im zweiten Halbfinale um das Ticket für das Endspiel. Nach dem Elfmeterschießen um Platz 3, welches um 15:00 Uhr ausgetragen wird, blicken alle Augen auf das Finale um 16:00 Uhr. Hier entscheidet sich nach kräftezehrenden Tagen endgültig, wer als strahlender Champion des Heuberg-Bära-Pokals 2026 hervorgeht.