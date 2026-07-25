 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Heuberg-Bära-Pokal: Teams für das Halbfinale stehen fest

Die Sportfreunde Bitz und die SGM Nusplingen/Obernheim sichern sich am heutigen Samstag ohne Punktverlust jeweils den Gruppensieg.

von red · Heute, 17:48 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

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Mit einem umkämpften Spieltag hat die Gruppenphase des Heuberg-Bära-Pokals am heutigen Samstag ihren emotionalen Höhepunkt erreicht. Die Sportfreunde Bitz und die SGM Nusplingen/Obernheim blieben schadlos und marschierten souverän als Gruppensieger in die K.-o.-Runde ein.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan und zu den Ergebnissen des Turniers.

Tore und Entscheidungen am Samstag

Mit großer Leidenschaft gaben die Teams am heutigen Samstag auf dem Platz alles. In der Gruppe B setzte sich der SV Königsheim zunächst deutlich mit 4:0 gegen die SG FV Meßstetten/SV Tieringen durch. Anschließend behielten die Sportfreunde Bitz in der Gruppe A knapp mit 2:1 die Oberhand gegen die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim. In einer umkämpften Partie bezwang der SV Böttingen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten mit 3:2. Der FC Winterlingen rang die SG FV Meßstetten/SV Tieringen eng mit 3:2 nieder, ehe die SGM Nusplingen/Obernheim mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen den SV Königsheim den Vorrundenspieltag abrundete.

Die Abschlusstabellen der Gruppenphase

In der Gruppe A schlossen die Sportfreunde Bitz die Vorrunde mit beeindruckenden 9 Punkten und 7:1 Toren als Erstplatzierte ab. Den zweiten Platz sicherte sich die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim mit 3 Punkten und 5:4 Toren dank der besseren Tordifferenz vor dem drittplatzierten SV Böttingen mit 3 Punkten und 3:6 Toren sowie der SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten mit 3 Punkten und 4:8 Toren auf Rang vier.

In der Gruppe B dominierte die SGM Nusplingen/Obernheim ohne Gegentor und holte mit 9 Punkten und 6:0 Toren souverän den Gruppensieg. Der FC Winterlingen zog mit 6 Punkten und 4:3 Toren als Zweiter nach. Auf dem dritten Platz folgte der SV Königsheim mit 3 Punkten und 4:5 Toren, während die SG FV Meßstetten/SV Tieringen mit 0 Punkten und 2:8 Toren das Tabellenende bildet.

Der große Finalsonntag

Am morgigen Sonntag entscheidet sich im K.-o.-System, wer den Heuberg-Bära-Pokal gewinnt. Um 11:00 Uhr wird das erste Halbfinale zwischen der SGM Nusplingen/Obernheim und der SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim angepfiffen. Das zweite Halbfinale bestreiten um 12:30 Uhr die Sportfreunde Bitz und der FC Winterlingen. Um 15:00 Uhr treffen die Verlierer der beiden Halbfinalpartien um Platz 3 aufeinander, ehe um 16:00 Uhr das Finale zwischen den beiden Halbfinalsiegern den krönenden Abschluss des Turniers bildet.