Heuberg-Bära-Pokal: Teams für das Halbfinale stehen fest

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Mit einem umkämpften Spieltag hat die Gruppenphase des Heuberg-Bära-Pokals am heutigen Samstag ihren emotionalen Höhepunkt erreicht. Die Sportfreunde Bitz und die SGM Nusplingen/Obernheim blieben schadlos und marschierten souverän als Gruppensieger in die K.-o.-Runde ein.

Tore und Entscheidungen am Samstag

Mit großer Leidenschaft gaben die Teams am heutigen Samstag auf dem Platz alles. In der Gruppe B setzte sich der SV Königsheim zunächst deutlich mit 4:0 gegen die SG FV Meßstetten/SV Tieringen durch. Anschließend behielten die Sportfreunde Bitz in der Gruppe A knapp mit 2:1 die Oberhand gegen die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim. In einer umkämpften Partie bezwang der SV Böttingen die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten mit 3:2. Der FC Winterlingen rang die SG FV Meßstetten/SV Tieringen eng mit 3:2 nieder, ehe die SGM Nusplingen/Obernheim mit einem klaren 4:0-Erfolg gegen den SV Königsheim den Vorrundenspieltag abrundete.

Die Abschlusstabellen der Gruppenphase

In der Gruppe A schlossen die Sportfreunde Bitz die Vorrunde mit beeindruckenden 9 Punkten und 7:1 Toren als Erstplatzierte ab. Den zweiten Platz sicherte sich die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim mit 3 Punkten und 5:4 Toren dank der besseren Tordifferenz vor dem drittplatzierten SV Böttingen mit 3 Punkten und 3:6 Toren sowie der SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten mit 3 Punkten und 4:8 Toren auf Rang vier.

In der Gruppe B dominierte die SGM Nusplingen/Obernheim ohne Gegentor und holte mit 9 Punkten und 6:0 Toren souverän den Gruppensieg. Der FC Winterlingen zog mit 6 Punkten und 4:3 Toren als Zweiter nach. Auf dem dritten Platz folgte der SV Königsheim mit 3 Punkten und 4:5 Toren, während die SG FV Meßstetten/SV Tieringen mit 0 Punkten und 2:8 Toren das Tabellenende bildet.

Der große Finalsonntag

Am morgigen Sonntag entscheidet sich im K.-o.-System, wer den Heuberg-Bära-Pokal gewinnt. Um 11:00 Uhr wird das erste Halbfinale zwischen der SGM Nusplingen/Obernheim und der SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim angepfiffen. Das zweite Halbfinale bestreiten um 12:30 Uhr die Sportfreunde Bitz und der FC Winterlingen. Um 15:00 Uhr treffen die Verlierer der beiden Halbfinalpartien um Platz 3 aufeinander, ehe um 16:00 Uhr das Finale zwischen den beiden Halbfinalsiegern den krönenden Abschluss des Turniers bildet.