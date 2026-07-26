Heuberg-Bära-Pokal: SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim siegt

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Mit dramatischer K.-o.-Phase und packenden Begegnungen ist am heutigen Sonntag der Heuberg-Bära-Pokal zu Ende gegangen. Die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim sicherte sich im Finale den Turniersieg, während der FC Winterlingen den zweiten Platz belegte und die SGM Nusplingen/Obernheim Dritter wurde.

Spannung pur in den Halbfinals

Mit großer Leidenschaft und vollem Einsatz sind die vier Teams am heutigen Sonntag in die K.-o.-Runde gestartet. Im ersten Halbfinale entwickelte sich ein extrem umkämpfter Schlagabtausch zwischen der SGM Nusplingen/Obernheim und der SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim, den die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim erst nach Elfmeterschießen knapp mit 6:5 zu ihren Gunsten entschied. Im zweiten Halbfinale lieferten sich die Sportfreunde Bitz und der FC Winterlingen ein enges Duell, das der FC Winterlingen knapp mit 2:1 für sich entschied.

Entscheidung im Elfmeterschießen um Platz 3

Um Platz 3 traten anschließend die beiden unterlegenen Halbfinalisten gegeneinander an. In einer nervenaufreibenden Elfmeterschießen behielt die SGM Nusplingen/Obernheim gegen die Sportfreunde Bitz kühlen Kopf und sicherte sich durch einen 3:1-Erfolg den dritten Rang des Turniers.

Der verdiente Triumph im Endspiel

Den krönenden Höhepunkt des Turniers bildete das große Finale zwischen der SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim und dem FC Winterlingen. Mit einem konsequenten Auftritt setzte sich die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim im Endspiel mit 2:0 durch und feierte damit den umjubelten Pokalsieg.

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