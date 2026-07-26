 2026-07-23T06:38:08.609Z

Allgemeines

Heuberg-Bära-Pokal: SGM Heinstetten/Hartheim/Unterdigisheim siegt

Die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim entscheidet das Endspiel am heutigen Sonntag mit 2:0 gegen den FC Winterlingen für sich.

von red · Heute, 17:40 Uhr · 0 Leser
– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Verlinkte Inhalte

KL A4 Schwarzwald/Z.
KL B4 Schwarzwald/Z.
LL Württemberg St. 3
BL Schwarzwald/Zoll.
KL A1 Schwarzwald/Z.

Mit dramatischer K.-o.-Phase und packenden Begegnungen ist am heutigen Sonntag der Heuberg-Bära-Pokal zu Ende gegangen. Die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim sicherte sich im Finale den Turniersieg, während der FC Winterlingen den zweiten Platz belegte und die SGM Nusplingen/Obernheim Dritter wurde.

>>> Hier geht es zum kompletten Spielplan und zu den Ergebnissen des Turniers.

Spannung pur in den Halbfinals

Mit großer Leidenschaft und vollem Einsatz sind die vier Teams am heutigen Sonntag in die K.-o.-Runde gestartet. Im ersten Halbfinale entwickelte sich ein extrem umkämpfter Schlagabtausch zwischen der SGM Nusplingen/Obernheim und der SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim, den die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim erst nach Elfmeterschießen knapp mit 6:5 zu ihren Gunsten entschied. Im zweiten Halbfinale lieferten sich die Sportfreunde Bitz und der FC Winterlingen ein enges Duell, das der FC Winterlingen knapp mit 2:1 für sich entschied.

Entscheidung im Elfmeterschießen um Platz 3

Um Platz 3 traten anschließend die beiden unterlegenen Halbfinalisten gegeneinander an. In einer nervenaufreibenden Elfmeterschießen behielt die SGM Nusplingen/Obernheim gegen die Sportfreunde Bitz kühlen Kopf und sicherte sich durch einen 3:1-Erfolg den dritten Rang des Turniers.

Der verdiente Triumph im Endspiel

Den krönenden Höhepunkt des Turniers bildete das große Finale zwischen der SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim und dem FC Winterlingen. Mit einem konsequenten Auftritt setzte sich die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim im Endspiel mit 2:0 durch und feierte damit den umjubelten Pokalsieg.

__________________________________________________________________________________________________

Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

__________________________________________________________________________________________________