Heuberg-Bära-Pokal: Knappe Auftaktsiege in Gruppe B

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Mit großem Einsatz und knappen Ergebnissen ist am heutigen Donnerstag die Gruppe B des Heuberg-Bära-Pokals gestartet. Sowohl der FC Winterlingen als auch die SGM Nusplingen/Obernheim feierten zum Auftakt Siege und erarbeiteten sich damit die ersten Tabellenplätze des Turniers.

Knappe Siege zum Auftakt der Gruppe B

Mit viel Leidenschaft gingen die Mannschaften der Gruppe B am Donnerstag auf den Platz. In einem umkämpften Spiel setzte sich die SGM Nusplingen/Obernheim knapp mit 1:0 gegen die SG FV Meßstetten/SV Tieringen durch. Ebenso eng verlief das zweite Match des Tages, in dem der FC Winterlingen einen 1:0-Erfolg gegen den SV Königsheim errang.

Die Tabellensituation nach den ersten Partien

Durch die beiden Spielergebnisse teilt sich der FC Winterlingen mit drei Punkten und 1:0 Toren die Tabellenspitze der Gruppe B mit der punkt- und torgleichen SGM Nusplingen/Obernheim. Auf dem dritten Platz rangiert die SG FV Meßstetten/SV Tieringen mit null Punkten und 0:1 Toren, gefolgt vom SV Königsheim mit der identischen Bilanz auf dem vierten Rang.

Drei Duelle am morgigen Freitag

Am morgigen Freitag, den 24. Juli 2026, geht das Turnier mit drei weiteren Partien weiter. In der Gruppe A trifft um 18 Uhr die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten/TSV Frohnstetten auf die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim. Um 19:15 Uhr fordert der SV Böttingen die Sportfreunde Bitz heraus. Den Abschluss des Tages bildet um 20:30 Uhr die Begegnung der Gruppe B zwischen der SGM Nusplingen/Obernheim und dem FC Winterlingen.

Der vollgepackte Turniersamstag

Der Samstag, den 25. Juli 2026, bringt eine hohe Spieldichte. Den Auftakt in Gruppe B machen um 11:00 Uhr der SV Königsheim und die SG FV Meßstetten/SV Tieringen. Um 12:15 Uhr stehen sich in Gruppe A die Sportfreunde Bitz und die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim gegenüber, ehe um 13:30 Uhr die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten gegen den SV Böttingen spielt. In Gruppe B trifft um 14:45 Uhr die SG FV Meßstetten/SV Tieringen auf den FC Winterlingen, bevor um 16:00 Uhr die SGM Nusplingen/Obernheim und der SV Königsheim den Spieltag beenden.

Die Finalrunde am Sonntag

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, erreicht das Turnier seine finale Phase. Das erste Halbfinale zwischen dem Erstplatzierten der Gruppe B und dem Zweiten der Gruppe A wird um 11:00 Uhr angepiffen. Um 12:30 Uhr spielen der Sieger der Gruppe A und der Zweite der Gruppe B im zweiten Halbfinale um den Einzug ins Endspiel. Das Elfmeterschießen um Platz 3 findet um 15:00 Uhr zwischen den beiden Verlierern der Halbfinalpartien statt, ehe um 16:00 Uhr im Finale der Gewinner der beiden Halbfinals ermittelt wird.