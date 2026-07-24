Heuberg-Bära-Pokal: Bitz und Nusplingen führen

– Foto: Marcel Eichholz/Veranstalter

Mit umkämpften Partien und knappen Ergebnissen wurde am heutigen Freitag der Heuberg-Bära-Pokal fortgesetzt. In der Gruppe A feierten die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten und die Sportfreunde Bitz Siege, während in Gruppe B die SGM Nusplingen/Obernheim erfolgreich war.

Knappe Entscheidungen am Freitag

Mit großer Hingabe kämpften die Mannschaften am Freitag um wichtige Punkte. In der Gruppe A setzte sich die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten knapp mit 2:1 gegen die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim durch. Ebenfalls mit einem knappen Ausgang endete das Duell zwischen dem SV Böttingen und den Sportfreunden Bitz, das Bitz mit 1:0 für sich entschied. In der Gruppe B zeigte die SGM Nusplingen/Obernheim Einsatz und besiegte den FC Winterlingen mit 1:0.

Die aktuellen Platzierungen in der Gruppe A und B

In der Gruppe A stehen die Sportfreunde Bitz nach zwei Siegen mit 6 Punkten und 5:0 Toren an der Spitze. Dahinter rangiert die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim mit 3 Punkten und 4:2 Toren auf dem zweiten Platz, gefolgt von der punktgleichen SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten mit 3 Punkten und 2:5 Toren. Der SV Böttingen liegt mit 0 Punkten und 0:4 Toren auf dem vierten Rang. In der Gruppe B führt die SGM Nusplingen/Obernheim die Tabelle mit 6 Punkten und 2:0 Toren an. Der FC Winterlingen folgt auf Rang zwei mit 3 Punkten und 1:1 Toren. Dahinter liegen die SG FV Meßstetten/SV Tieringen sowie der SV Königsheim mit jeweils 0 Punkten und 0:1 Toren auf den Plätzen drei und vier.

Der vollgepackte Spielplan am Samstag

Am morgigen Samstag, den 25. Juli 2026, stehen für die Mannschaften gleich fünf richtungsweisende Duelle auf dem Programm. Den Anfang machen in der Gruppe B um 11:00 Uhr der SV Königsheim und die SG FV Meßstetten/SV Tieringen. Um 12:15 Uhr treffen in der Gruppe A die Sportfreunde Bitz und die SGM SV Heinstetten/SV Hartheim/SV Unterdigisheim aufeinander, bevor um 13:30 Uhr die SGM SV Schwenningen/TSV Stetten a.k.M./TSV Frohnstetten gegen den SV Böttingen antritt. In Gruppe B fordert die SG FV Meßstetten/SV Tieringen um 14:45 Uhr den FC Winterlingen heraus, ehe die SGM Nusplingen/Obernheim und der SV Königsheim um 16:00 Uhr den Spieltag beschließen.

Die K.-o.-Phase am Finalsonntag

Am Sonntag, den 26. Juli 2026, kommt es zur Entscheidung um den Turniersieg. Um 11:00 Uhr wird das erste Halbfinale zwischen dem Ersten der Gruppe B und dem Zweiten der Gruppe A angepfiffen. Das zweite Halbfinale zwischen dem Sieger der Gruppe A und dem Zweiten der Gruppe B folgt um 12:30 Uhr. Um 15:00 Uhr treten die beiden Verlierer der Halbfinals um Platz 3 gegeneinander an. Das Finale der Gewinner beider Halbfinals bildet um 16:00 Uhr den Abschluss des Heuberg-Bära-Pokals.